Четверть россиян отложили покупку жилья на фоне подорожания ипотеки

В компании указывают, что, учитывая текущую ситуацию на рынке, застройщикам стало труднее привлекать покупателей на свои объекты. «Рынок недвижимости меняется, просто увеличения трафика уже недостаточно для поддержания продаж. Даже при росте посещаемости сайтов девелоперов количество обращений упало на 78% за год. Ставки растут, ипотечные программы сворачиваются, пользователи интересуются недвижимостью, смотрят объекты, но не торопятся выходить на сделку. Только увеличение бюджета на рекламу не поможет», — рассказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.