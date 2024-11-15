Четверть россиян отложили покупку жилья на фоне подорожания ипотеки

Сбербанк с 15 ноября увеличил ставки по рыночной ипотеке на 3,5 процентных пункта: на первичное жилье — до 28,4%, на вторичное — до 28,1%. Повышение произошло на фоне рекордной ключевой ставки, составляющей в настоящее время 21% годовых.
«Оказалось, что многие занимают выжидательную позицию: 24% респондентов готовы принять решение о покупке только после стабилизации рынка. Эта осторожность связана с ростом ставки и отменой льготной ипотеки», — отметили в компании.
Кроме того, по ее данным, около 14% россиян готовы все же заключить сделку, если застройщик предложит скидку, а 17% респондентов решили отказаться от ипотеки в пользу накоплений, в то время как 14% предпочитают арендовать жилье.
В компании указывают, что, учитывая текущую ситуацию на рынке, застройщикам стало труднее привлекать покупателей на свои объекты. «Рынок недвижимости меняется, просто увеличения трафика уже недостаточно для поддержания продаж. Даже при росте посещаемости сайтов девелоперов количество обращений упало на 78% за год. Ставки растут, ипотечные программы сворачиваются, пользователи интересуются недвижимостью, смотрят объекты, но не торопятся выходить на сделку. Только увеличение бюджета на рекламу не поможет», — рассказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.
Однако при снижении спроса стоимость рекламы растет, и привлечение одного клиента обходится девелоперам все дороже, добавили в компании.