ЦБ отозвал лицензию у БКФ

Помимо отзыва лицензии на проведение банковских расчетов, ЦБ также аннулировал у БКФ лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В сообщении регулятора такое решение аргументируется тем, что на протяжении длительного времени деятельность БКФ «характеризовалась низким качеством активов», «неэффективностью бизнес-модели» и «хронической убыточностью».