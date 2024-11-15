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ЦБ отозвал лицензию у БКФ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка корпоративного финансирования (БКФ) с 15 ноября. В заявлении регулятора говорится, что БКФ допускал нарушения федеральных законов в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. По величине активов БКФ занимал 230-е место в банковской системе России.

Источник: РИА "Новости"

Помимо отзыва лицензии на проведение банковских расчетов, ЦБ также аннулировал у БКФ лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В сообщении регулятора такое решение аргументируется тем, что на протяжении длительного времени деятельность БКФ «характеризовалась низким качеством активов», «неэффективностью бизнес-модели» и «хронической убыточностью».

Кроме того, ЦБ неоднократно выявлял нарушения банком требований регулятора в сфере защиты интересов кредиторов и вкладчиков. БКФ также был вовлечен в проведение клиентами «подозрительных операций» по выводу денежных средств за рубеж, говорится в сообщении ЦБ.