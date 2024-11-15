Бензин в России начал дорожать

В пятницу АИ-92 подорожал на 1,44 процента, до 61 932 рублей за тонну. Более дорогое топливо выросло в цене до 64 788 рублей за тот же объем (плюс 0,74 процента). Летнее дизтопливо незначительно подорожало, на 0,06 процента, до 60 404 рублей за тонну, а межсезонный дизель подешевел на 0,91 процента, до 58 614 рублей за тонну.