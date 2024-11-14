Юрист рассказал, кто может получить бесплатный автомобиль

Также в России действует программа «Семейный автомобиль», уточняет юрист. Она не предполагает полное бесплатное предоставление машин, однако государство существенно облегчает приобретение транспорта, покрывая первоначальный взнос по автокредиту — 20% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальнего Востока — 25%. Однако программа предусматривает ряд ограничений. Автомобили должны быть отечественного производства и стоить не более 2 млн рублей. Кроме того, получатели государственной поддержки не должны иметь активных автокредитов и не вправе заключать новые кредитные договоры на покупку автомобиля в текущем году, резюмировал эксперт.