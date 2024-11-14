Юрист рассказал, кто может получить бесплатный автомобиль

«Повезло жителям Архангельской области, где семьи с шестью и более детьми могут получить внушительную субсидию размером более 1,2 млн рублей. А в Тверской области планка чуть ниже — достаточно иметь пятерых детей, чтобы претендовать на сертификат в полтора миллиона рублей. Самая щедрая поддержка предусмотрена в Санкт-Петербурге, где семьям с семью и более несовершеннолетними детьми предоставляют целый микроавтобус», — отметил Илья Русяев.
Чтобы получить субсидию или автомобиль, необходимо подать заявление через интернет или многофункциональный центр. Для оформления автомобиля требуется стандартный пакет документов, включающий паспорта, свидетельства о рождении детей и о браке. В Новосибирской области программа распространяется на семьи, в которых воспитываются семь и более детей.
Также в России действует программа «Семейный автомобиль», уточняет юрист. Она не предполагает полное бесплатное предоставление машин, однако государство существенно облегчает приобретение транспорта, покрывая первоначальный взнос по автокредиту — 20% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальнего Востока — 25%. Однако программа предусматривает ряд ограничений. Автомобили должны быть отечественного производства и стоить не более 2 млн рублей. Кроме того, получатели государственной поддержки не должны иметь активных автокредитов и не вправе заключать новые кредитные договоры на покупку автомобиля в текущем году, резюмировал эксперт.
«Воспользоваться этой программой могут медработники и сотрудники государственных образовательных учреждений. Программа распространяется на военнослужащих, участвующих в СВО, включая мобилизованных и добровольцев, а также членов их семей. Не обошли вниманием и граждан с инвалидностью — для них также предусмотрена возможность получить государственную поддержку при покупке автомобиля», — заявил Русяев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».