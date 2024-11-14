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Юрист объяснил, почему опасно массово подавать заявления об увольнении

Гендиректор юридической группы АИД юрист Давид Адамс рассказал NEWS.ru, что сотрудники часто используют массовую подачу заявлений об увольнении как инструмент воздействия на работодателя. Эксперт предупреждает — начальство может отреагировать на подобную манипуляцию серьезно и уволить работников.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Pablo Stanley/Lummi

«Если заявления подаются без реального намерения уволиться, а только для оказания давления, ситуация становится более сложной. Работодатель может принять заявления и начать процедуру увольнения, что рискованно для работников, так как работодатель вправе удовлетворить их желание уволиться», — уточнил Давид Адамс.

По мнению юриста, события имеют шанс на благоприятный исход, если начальство готово вступить в переговоры с коллективом. Как отметил эксперт, такой путь является конструктивным, если требования работников обоснованы и реалистичны. Признать подобные действия шантажом или саботажем по закону будет достаточно сложно, но если сотрудники отказываются от выполнения служебных обязанностей, к ним можно применять взыскания дисциплинарного характера.

«Обращение в суд возможно, но доказать факт шантажа будет очень сложно, особенно если работники продолжают добросовестно выполнять свои обязанности. Суды, как правило, встают на защиту прав работников в подобных ситуациях, если нет явных нарушений трудового законодательства с их стороны», — подытожил Давид Адамс.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».