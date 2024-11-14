Юрист объяснил, почему опасно массово подавать заявления об увольнении

По мнению юриста, события имеют шанс на благоприятный исход, если начальство готово вступить в переговоры с коллективом. Как отметил эксперт, такой путь является конструктивным, если требования работников обоснованы и реалистичны. Признать подобные действия шантажом или саботажем по закону будет достаточно сложно, но если сотрудники отказываются от выполнения служебных обязанностей, к ним можно применять взыскания дисциплинарного характера.