Юрист объяснил, почему опасно массово подавать заявления об увольнении

«Если заявления подаются без реального намерения уволиться, а только для оказания давления, ситуация становится более сложной. Работодатель может принять заявления и начать процедуру увольнения, что рискованно для работников, так как работодатель вправе удовлетворить их желание уволиться», — уточнил Давид Адамс.
По мнению юриста, события имеют шанс на благоприятный исход, если начальство готово вступить в переговоры с коллективом. Как отметил эксперт, такой путь является конструктивным, если требования работников обоснованы и реалистичны. Признать подобные действия шантажом или саботажем по закону будет достаточно сложно, но если сотрудники отказываются от выполнения служебных обязанностей, к ним можно применять взыскания дисциплинарного характера.
«Обращение в суд возможно, но доказать факт шантажа будет очень сложно, особенно если работники продолжают добросовестно выполнять свои обязанности. Суды, как правило, встают на защиту прав работников в подобных ситуациях, если нет явных нарушений трудового законодательства с их стороны», — подытожил Давид Адамс.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».