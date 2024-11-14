СМИ раскрыли, как Россия сможет выиграть за счет новых санкций Трампа против Ирана

В 2018 году Трамп санкционировал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как ядерная сделка с Ираном, которую администрация Байдена пыталась возродить. Кроме того, у него тесные отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, одним из первых мировых лидеров, поздравивших его после победы на прошлой неделе. Если Израиль и США будут вместе работать над авиаударами по ядерной программе Тегерана, «Иран закроет Ормузский пролив, и мы лишимся 18 млн баррелей нефти в день», считает Герткен.