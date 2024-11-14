СМИ раскрыли, как Россия сможет выиграть за счет новых санкций Трампа против Ирана

Но может ли союз Трампа с Израилем и стремление ограничить экспорт иранской нефти, равный 1,7 млн баррелей в день, повлиять на продажи Россией ее ключевого источника дохода? Как говорится в статье Newsweek, торговля нефтью РФ будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке.
Когда Трамп введет санкции, Иран примет ответные меры. Тем самым он продемонстрирует, что, если ему не позволят получать доходы от нефти и вести торговлю, то и другие страны региона не смогут этого делать.
По мнению Мэтта Герткена, мир столкнется с рядом неожиданных событий, возможно, диверсиями или атаками, которые поставят под угрозу, но не уничтожат, мировые поставки нефти из региона.
Марко Рубио, выдвинутый Трампом на пост госсекретаря США, тоже настроен воинственно. В частности он заявил, что Израиль имеет «право на несоразмерный ответ, чтобы остановить» угрозу, исходящую от Тегерана и его прокси, включая ХАМАС в секторе Газа и «Хезболлу» в Ливане.
Израиль может нацелиться на внутренние запасы топлива Ирана и даже «нанести удары или подготовиться к нанесению ударов или саботажу в отношении его ядерной программы», добавил он.
В 2018 году Трамп санкционировал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как ядерная сделка с Ираном, которую администрация Байдена пыталась возродить. Кроме того, у него тесные отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, одним из первых мировых лидеров, поздравивших его после победы на прошлой неделе. Если Израиль и США будут вместе работать над авиаударами по ядерной программе Тегерана, «Иран закроет Ормузский пролив, и мы лишимся 18 млн баррелей нефти в день», считает Герткен.
Если мировой рынок столкнется с увеличением дефицита энергоносителей… то российские поставщики нефти смогут получить доступ к этому рынку. А это сулит довольно привлекательные возможности для России, потому что она сможет влиять на цены.
На его взгляд, если иранские ядерные объекты будут атакованы, что станет «серьезным шоком», Россия сможет нарастить добычу и воспользоваться ростом цен в мире.
Москва, используя теневой флот, во многом сумела обойти санкции, введенные «Большой семеркой» в отношении ее ключевого экспортного товара. В октябре Аналитический центр Киевской школы экономики (Институт KSE) заявил, что Россия за последний год увеличила пропускную способность своего теневого флота почти на 70%.
По данным WSJ, новая администрация Трампа намерена преследовать иностранные порты и трейдеров, которые занимаются иранской нефтью.
Том О'Доннелл, аналитик по энергетике и геополитике из Берлина, прогнозирует лишь незначительное влияние на экспорт сырьевых товаров из России, если экспорт из Ирана внезапно прекратится. «Произошел бы скачок цен из-за неожиданности событий. Но если бы они ожидались, то, я уверен, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК и ОПЕК+ были бы рады забрать долю Ирана», — полагает он.
Часть рынка могла бы достаться России, но все страны ОПЕК+ имеют ограничения на свой экспорт. И пока Россия является частью ОПЕК+, неизвестно, кто получит эти 1,7 млн баррелей.
Он считает, что Трамп, как и Байден, не захочет накалять отношения с Ираном или разрешать Израилю сделать то, что может заставить иранцев опасаться за свое существование. «Иранцы могут очень легко запустить ракеты и беспилотники и уничтожить значительную часть добычи вокруг залива, вызвав огромный международный нефтяной кризис», — предупредил О'Доннелл.
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