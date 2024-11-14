В РФ число социальных предпринимателей выросло в четыре раза с 2020 года

«Закон о социальном предпринимательстве был принят в 2019 году. К концу 2020 года было насчитано 2,9 тыс. субъектов. При этом к концу 2023 года, по данным ФНС России, их количество выросло до 10,8 тыс, а в настоящий момент зарегистрировано почти 12 тыс. таких субъектов», — отметил он.