В РФ число социальных предпринимателей выросло в четыре раза с 2020 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Количество социальных предпринимателей в России увеличилось почти до 12 тыс. в 2024 году, что в четыре раза выше показателя 2020 года. Об этом сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
«Закон о социальном предпринимательстве был принят в 2019 году. К концу 2020 года было насчитано 2,9 тыс. субъектов. При этом к концу 2023 года, по данным ФНС России, их количество выросло до 10,8 тыс, а в настоящий момент зарегистрировано почти 12 тыс. таких субъектов», — отметил он.
По словам Катырина, сейчас в социальных предприятиях занято 59,6 тыс. работников, они реализуют свыше 100 видов продукции или услуг.
Отмечается, что наибольшее число социальных предпринимателей работает в Центральном федеральном округе, в Приволжье и на Северо-Западе страны.
Катырин напомнил, что статус социального бизнеса присваивается тем предпринимателям, кто обеспечивает занятость работников из социально уязвимых категорий, реализует продукцию, произведенную ими, либо осуществляет общественно полезную деятельность.
Этот статус дает возможность рассчитывать на специальные меры поддержки со стороны государства, добавил глава ТПП РФ.