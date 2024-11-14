В Германии операторам СПГ-терминалов запретили принимать российский газ

Согласно документу, немецкое ведомство просит компанию Deutsche Energie Terminal, которая управляет четырьмя СПГ-терминалами в ФРГ, не принимать никакие поставки СПГ России до последующих указаний. Это произошло после того, как компания уведомила власти о том, что планирует 17 ноября загрузить российский СПГ в Брунсбюттеле. В министерстве подчеркнули, что отказ от СПГ РФ необходим для защиты государственных интересов и для обеспечения независимости Германии и Европейского союза от российского газа.