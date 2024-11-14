Стал известен размер задолженности одной из компаний Блиновского

В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие по делу Блиновского приостановлено в связи с его службой в зоне СВО. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что следствие по делу супруга «королевы марафонов» действительно приостановлено на период его контракта с Минобороны РФ, а мера пресечения отменена.