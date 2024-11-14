Стал известен размер задолженности одной из компаний Блиновского

Согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», по счетам компании Блиновского приостановлены операции. Решение было вынесено 12 ноября, а основанием стало «неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности».
Согласно данным, размер отрицательного сальдо на 13 ноября составляет 658 751 рубль.
Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений его жены.
Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
В октябре информированный источник сообщил РИА Новости, что следствие по делу Блиновского приостановлено в связи с его службой в зоне СВО. Позднее судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского, что следствие по делу супруга «королевы марафонов» действительно приостановлено на период его контракта с Минобороны РФ, а мера пресечения отменена.