Собственники жилья отстояли у кредиторов общедомовое имущество

Прецедент связан с иском жильцов многоквартирного дома, которые оспаривали права компании «ГлавГрадоСтрой» на помещение, зарегистрированное в качестве комнаты консьержа.
Проектировавшаяся как комната для консьержа и включающая важные инженерные коммуникации, такие как пульты управления пожарной сигнализацией и электрощиты, комната была зарегистрирована за застройщиком в 2015 году. Однако жильцы узнали об этом лишь в 2022 году, после начала процедуры банкротства компании.
Арбитражные суды трех инстанций ранее отклонили иск собственников, ссылаясь на самостоятельное назначение комнаты и пропуск трехлетнего срока исковой давности. Тем не менее, Верховный суд счел, что эта позиция противоречит интересам жильцов.
Экономическая коллегия ВС, рассмотрев дело, указала, что помещения, имеющие функциональную значимость для общего обслуживания здания, автоматически относятся к общедомовому имуществу. Также было отмечено, что срок исковой давности не распространяется на требования, связанные с правами, не касающимися лишения владения.
Таким образом, Верховный суд постановил, что помещение, используемое жильцами как комната консьержа, не могло быть передано в полную собственность одной компании и уж тем более включено в конкурсную массу при банкротстве. Судьи рекомендовали арбитражному суду Московской области пересмотреть дело с учетом новых обстоятельств и помочь истцам правильно сформулировать свои требования. Этот вердикт подчеркивает важность защиты интересов жильцов в спорах о статусе общего имущества в жилых зданиях.
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