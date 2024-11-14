Собственники жилья отстояли у кредиторов общедомовое имущество

Проектировавшаяся как комната для консьержа и включающая важные инженерные коммуникации, такие как пульты управления пожарной сигнализацией и электрощиты, комната была зарегистрирована за застройщиком в 2015 году. Однако жильцы узнали об этом лишь в 2022 году, после начала процедуры банкротства компании.