Шоколад в России «похудел» на четыре процента

По подсчетам аналитиков, чаще всего шоколад в плитках любят женщины средних лет без детей и с доходом от 19 до 45 тысяч рублей. На втором месте женщины с таким же доходом, но в возрасте от 18 до 29 лет и с детьми. Третью строчки заняли женщины с аналогичным доходом и возрастом, но без детей.