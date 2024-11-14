Сбер предупредил о новой схеме-гибриде мошенников

С жертвой обмана связываются якобы из Центробанка и сообщают, что в связи с подозрением на мошенничество ей необходимо найти доверенное лицо, которое сможет получить средства с брокерского счета.

Человек обращается за помощью к кому-то из близких и сообщает мошенникам, что нашел доверенное лицо.

Мошенники «повышают накал», заявляя, что подозрения в мошенничестве подтвердились ― начинают угрожать жертве конфискацией денег и имущества, судебными приставами, тюремным сроком. Чтобы этого избежать, необходимо перевести крупную сумму уже со счёта доверенного лица.

Жертва просит доверенное лицо совершить перевод по реквизитам мошенников. В надежде спасти близкого человека, доверенное лицо переводит мошенникам собственные деньги. Угрозы могут нарастать, и доверенное лицо вынуждают взять кредит, чтобы выслать злоумышленникам уже заёмные средства.