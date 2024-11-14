Сбер предупредил о новой схеме-гибриде мошенников

«Для старта “заработка” человек переводит деньги на счета мошенников. Чтобы спровоцировать эйфорию от якобы удачных инвестиций, жертве создают поддельный личный кабинет, в котором виден “счет” и “доход от сделок”», — отмечается в сообщении.
Когда человек решает забрать деньги со счета, у него запрашивают несуществующий «налоговый код» ― для его получения просят оплатить комиссию. После оплаты выясняется, что вывести деньги с брокерского счета невозможно, так как клиента якобы подозревают в мошенничестве.
Затем начинается второй этап схемы, в котором звонить начинают уже якобы представители Центробанка. Они запугивают жертву, которая уже потеряла деньги, и вынуждают её вовлечь в обман близких и родных, которых злоумышленники также нацелены обокрасть. Далее схема развивается следующим образом:
- С жертвой обмана связываются якобы из Центробанка и сообщают, что в связи с подозрением на мошенничество ей необходимо найти доверенное лицо, которое сможет получить средства с брокерского счета.
- Человек обращается за помощью к кому-то из близких и сообщает мошенникам, что нашел доверенное лицо.
- Мошенники «повышают накал», заявляя, что подозрения в мошенничестве подтвердились ― начинают угрожать жертве конфискацией денег и имущества, судебными приставами, тюремным сроком. Чтобы этого избежать, необходимо перевести крупную сумму уже со счёта доверенного лица.
- Жертва просит доверенное лицо совершить перевод по реквизитам мошенников. В надежде спасти близкого человека, доверенное лицо переводит мошенникам собственные деньги. Угрозы могут нарастать, и доверенное лицо вынуждают взять кредит, чтобы выслать злоумышленникам уже заёмные средства.
- Финал опасной схемы может быть плачевным: злоумышленники угрозами заставляют жертв привлекать в неё всё новых доверенных лиц и склоняют их к продаже жилья.