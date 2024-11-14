С оглядкой на инфляцию

Стоимость нефти снизилась до минимума за последние две недели на фоне укрепления доллара США, слабого спроса в Китае и опасений, что на рынке может возникнуть избыточное предложение. Российская нефть ESPO впервые с 2022 года торгуется в Китае с премией в размере 0,7 долларов за баррель к эталону Dubai. На эту марку приходится около 50% экспортных продаж у Роснефти, и если такая динамика будет сохраняться, то это благоприятно скажется на выручке компании за отчётный период.