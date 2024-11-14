Рост ВВП РФ в III квартале составил 3,1%

«Если говорить о динамики экономики в целом, то вчера мы получили данные по росту ВВП за III квартал. Рост составил 3,1%, в целом за девять месяцев рост экономики составил 4,1%. Можно сказать, что экономика сохраняет высокие темпы рост и говорить о том, что началось какое-то сильное замедление, пока не приходится», — сказал Тремасов.