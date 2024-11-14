Россияне назвали свои главные ошибки при ремонте

Что касается затрат, то 39% опрошенных потратили на исправление ошибок до 10 тысяч рублей. От 11 до 30 тысяч рублей выделили 16% респондентов, 14% вложились в сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а 15% — от 50 до 100 тысяч рублей. Более крупные суммы до 200 тысяч рублей выделили 5% участников, от 201 до 500 тысяч рублей — 4%, от 501 до 800 тысяч рублей — 2%, и более 800 тысяч до 1 млн рублей выделили 3% респондентов. Как минимум 1% россиян потратили на переделку более 1 млн рублей.