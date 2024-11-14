Россияне назвали свои главные ошибки при ремонте

По результатам опроса 24% россиян, планировавших ремонт, не смогли составить четкий план, а у 20% опрошенных затянулись сроки выполнения работ.
Проблемы с выбором материалов также оказались распространены: 19% участников признали, что ошиблись с выбором стройматериалов, а еще 19% неверно определили их необходимое количество. Другая распространенная ошибка — недостаток розеток, с чем столкнулись 10% респондентов. Кроме того, 8% не послушали советов профессионалов, а 7% потратили слишком много времени на выбор дизайна.
Также наблюдались проблемы с измерениями и освещением: 5% не сделали замеры перед покупкой мебели и не учли освещение в интерьере. Еще 4% опрошенных сообщили, что слишком поздно задумались о вопросах вентиляции в помещении.
Тем не менее, 29% участников исследования отметили, что не столкнулись с ошибками при ремонте.
По мнению Полины Цветковой, руководителя проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами», грамотное планирование и тщательная подготовка — ключевые элементы успешного ремонта. Она рекомендует начинать с составления бюджета и детализированного проекта, а затем выбрать качественные материалы и нанять надежных подрядчиков по договору.
Когда ремонт идет не по плану, многие обращаются за помощью: 45% россиян обратились к профессионалам, 25% попросили помощи у друзей и 10% исправили ошибки самостоятельно. Однако 18% ничего не стали предпринимать для исправления недочетов.
Что касается затрат, то 39% опрошенных потратили на исправление ошибок до 10 тысяч рублей. От 11 до 30 тысяч рублей выделили 16% респондентов, 14% вложились в сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а 15% — от 50 до 100 тысяч рублей. Более крупные суммы до 200 тысяч рублей выделили 5% участников, от 201 до 500 тысяч рублей — 4%, от 501 до 800 тысяч рублей — 2%, и более 800 тысяч до 1 млн рублей выделили 3% респондентов. Как минимум 1% россиян потратили на переделку более 1 млн рублей.
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