Россиянам рассказали, куда дешевле всего улететь в декабре

Внутренний туризм в России набирает обороты. Самым популярным направлением в декабре по числу бронирований стала Москва — 16% всех заявок. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 9%, в то время как Сочи привлек 7% бронирований. Среди других востребованных направлений также значатся Минеральные Воды (4%), Калининград и Екатеринбург (по 3%), а также Уфа, Махачкала, Казань и Красноярск, каждый из которых получил по 2% бронирований.
Средняя продолжительность поездок по стране в декабре составит около недели. Примечательно, что дольше всего россияне планируют задержаться в Уфе и Красноярске — на десять дней, а кратчайшие визиты ожидаются в Казани — всего на пять дней.
Туристический сервис проанализировал рынок и выявил самые доступные по цене билеты на декабрь для путешествий из крупных городов России. Так, из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет добраться за 5,7 тыс. рублей на поезде «Сапсан» или за 6 тыс. рублей на самолете. Полет в Сочи обойдется в 6,9 тыс. рублей. Другие направления из Москвы включают Калининград (от 8 тыс. рублей), Минеральные Воды (от 5,18 тыс. рублей), Екатеринбург (от 7,9 тыс. рублей), Уфу (от 7,5 тыс. рублей), Махачкалу (от 7,9 тыс. рублей), Казань (от 5,7 тыс. рублей) и Красноярск (от 12 тыс. рублей).
Из Санкт-Петербурга минимальные цены на билеты до Москвы также составят 5,8 тыс. рублей на «Сапсане» и 6 тыс. рублей на самолете. Поездка в Сочи обойдется в 14,5 тыс. рублей. Полеты в Калининград, Минеральные Воды и другие города имеют следующие цены: 7,6 тыс., 19 тыс., 10,7 тыс. рублей и так далее, в зависимости от направления.
Для жителей Екатеринбурга самые доступные рейсы предлагаются в Москву (от 7,9 тыс. рублей) и Уфу (от 6,2 тыс. рублей), а также ряде других направлений с различными ценами.
Отчет основан на данных, собранных в ходе исследования, проведенного в ноябре.
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