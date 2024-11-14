Россиянам рассказали, куда дешевле всего улететь в декабре

Туристический сервис проанализировал рынок и выявил самые доступные по цене билеты на декабрь для путешествий из крупных городов России. Так, из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет добраться за 5,7 тыс. рублей на поезде «Сапсан» или за 6 тыс. рублей на самолете. Полет в Сочи обойдется в 6,9 тыс. рублей. Другие направления из Москвы включают Калининград (от 8 тыс. рублей), Минеральные Воды (от 5,18 тыс. рублей), Екатеринбург (от 7,9 тыс. рублей), Уфу (от 7,5 тыс. рублей), Махачкалу (от 7,9 тыс. рублей), Казань (от 5,7 тыс. рублей) и Красноярск (от 12 тыс. рублей).