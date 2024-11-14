Производители молока снизили цены после проверки Генпрокуратуры

«Установлено, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации», — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Накануне, 13 ноября, «Ведомости» писали, что «Вимм-билль-данн» разослала компаниям информационное письмо. В нем говорится, что цены на молоко вырастут на 3,4%. По данным газеты, ранее уведомления о повышении цен на молочную продукцию разослали еще несколько крупных участников рынка.
По данным Росстата, с 29 октября по 5 ноября цены на пастеризованное молоко выросли на 0,9% и на столько же — на стерилизованное. С начала года пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, стерилизованное — на 14,3%.