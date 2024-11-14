Поставки российских нефтепродуктов за рубеж рухнули до четырехлетнего минимума

В конце октября российскую нефть ESPO стали продавать в КНР без скидок. Последние 2,5 года топливо продавалось с дисконтом к ближневосточному бенчмарку Dubai. Сейчас ESPO торгуется с премией в размере $0,7 за баррель на базисе CIF (в порту потребителя) в Китае.