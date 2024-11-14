Подработка приносит ежемесячно свыше 20 тысяч рублей 23% россиян

По словам экспертов, чаще всего подработки приносят россиянам ежемесячно на руки до 5 тыс. рублей — такой ответ выбрали 27% респондентов, 26% — от 5 до 10 тыс. рублей, 24% — от 10 до 20 тыс. рублей, а ещё 23% — свыше 20 тыс. рублей.