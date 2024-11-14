Подработка приносит ежемесячно свыше 20 тысяч рублей 23% россиян

Так, большинство россиян стараются брать подработки время от времени (60%), четверть опрошенных делают это постоянно, а 14% — редко.
«При этом свыше половины опрошенных (54%) предпочитают подрабатывать на стыке нескольких сфер, чтобы не потерять интерес к основной занятости», — подчёркивается в материале.
По словам экспертов, чаще всего подработки приносят россиянам ежемесячно на руки до 5 тыс. рублей — такой ответ выбрали 27% респондентов, 26% — от 5 до 10 тыс. рублей, 24% — от 10 до 20 тыс. рублей, а ещё 23% — свыше 20 тыс. рублей.
Отмечается, что главные причины поиска дополнительного заработка — формирование накоплений (29%), желание увеличить доход (25%) и необходимость покрыть растущие траты на развлечения и путешествия (23%).
В топ-6 самых «подрабатывающих» специальностей, по мнению респондентов, вошли: текстовик/копирайтер — 34%, графический дизайнер / иллюстратор / веб-дизайнер — 26%, айтишник (разработчик) — 26%, фотограф/видеограф — 17%, таксист — 15%, курьер — 14%.
Всего в опросе приняли участие 2,3 тыс. респондентов.
Ранее аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» провели опрос и выяснили, какие варианты подработок россияне считают самыми перспективными.