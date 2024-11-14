В ожидании роста: смог ли Трамп «сломать» тренды российского рынка

С начала лета российский фондовый рынок неудержимо снижался. К ноябрю падение достигло 20% — с годового максимума 3516 пунктов в мае, который наблюдался в предыдущий раз в феврале 2022 года. При этом индекс Мосбиржи вырос почти на 10% до 2797 пунктов к 11 ноября. Наибольший рост пришелся на период выборов президента США.