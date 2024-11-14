В ожидании роста: смог ли Трамп «сломать» тренды российского рынка

В чем причина позитива?
С начала лета российский фондовый рынок неудержимо снижался. К ноябрю падение достигло 20% — с годового максимума 3516 пунктов в мае, который наблюдался в предыдущий раз в феврале 2022 года. При этом индекс Мосбиржи вырос почти на 10% до 2797 пунктов к 11 ноября. Наибольший рост пришелся на период выборов президента США.
По мнению ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, определенный оптимизм на рынок внес исход президентских выборов в США и надежды на потепление во взаимоотношениях с Россией. Кроме этого, резкий рост индекса Мосбиржи может также отражать принятие рынком факта длительного удержания жестких монетарных условий и высоких ставок в экономике.
«Предыдущие всплески волатильности и падения были во многом спровоцированы ожиданиями и разочарованиями — рынок закладывал выход на плато в цикле повышения ключевой ставки в 2024 году и первые сигналы о смягчении риторики в перспективе 2025 года, однако этого не произошло», — пояснила Наталия Пырьева.
Более того, Банк России дал очень жесткий сигнал, что ставки будут повышаться до тех пор, пока не появятся устойчивые признаки замедления инфляции, а предельного уровня ключевой ставки — нет. «Это новая реальность, послаблений не будет», — отметила она.
При этом, несмотря на жесткость монетарной политики, 15 эмитентов на Мосбирже сообщили о планах выплатить промежуточные дивиденды, а уже вышедшие корпоративные отчетности не транслируют катастрофического ухудшения финансовых показателей — по ряду эмитентов продолжается рост, у некоторых наблюдается умеренное замедление темпов роста, ряд секторов очевидно испытывают сложности. Таким образом, по мнению Наталии Пырьевой, произошла переоценка рынка, что сформировало основу для возобновления роста индекса.
Победа Трампа на президентских выборах в США в моменте стала позитивным фактором для российского рынка главным образом ввиду надежд на более скорое урегулирование украинского конфликта и возможное снятие ряда санкций РФ, согласна аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
Ранее Трамп давал понять, что заинтересован в принятии мер, способствующих как можно более скорому завершению кризиса на Украине. Среди них — прекращение финансирования поставки вооружений и посредничество в проведении мирных переговоров.
«Стоит учитывать, однако, что реальность может оказаться отличной от ожиданий, а президентство Трампа нести в себе, в том числе, новые санкционные риски, связанные с политикой РФ резкого сокращения доли доллара в международных расчетах», — предупредила аналитик.
Что ожидать?
Эксперты не уверены в сильном продолжении роста рынка, который начался в первых числах ноября. «Мы этот прирост считаем временным явлением, своего рода эйфорией на позитивных новостях о возможной смене тренда в геополитике. Далее нас ждет плато или даже незначительное снижение индекса до уровня 2650 к концу года», — отметил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.
Дальнейшая динамика по индексу Мосбиржи будет зависеть от двух факторов, полагает Наталия Пырьева.
Во-первых, от публикации корпоративных отчетностей за третий квартал. Чем большую устойчивость к высоким ставкам в экономике проявит широкий спектр компаний из разных отраслей, тем больше у инвесторов будет оснований для покупок и наоборот.
Во-вторых, индекс будет зависеть от статистики. Замедление инфляции, охлаждение экономики и рынка труда — факторы в пользу роста рынка и, если данные указывают на противоположное, рынок может снизиться.
«Таким образом, при реализации благоприятного сценария мы ожидаем движения индекса Мосбиржи в направлении 3000 пунктов, в обратном случае — возвращения к минимумам года на уровне 2500 пунктов», — прогнозирует Наталия Пырьева.
По оценке Елены Кожуховой, покупки на российском рынке акций в целом все еще сдерживаются высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, уровень которой может ограничить потенциал роста индекса Мосбиржи до конца года. Тем не менее дивидендный сезон, оптимистичные геополитические ожидания и возможный рост цен на нефть и металлы при бычьем сценарии могут к концу года поднять индикатор выше 3000 пунктов, прогнозирует она.
Предвестником такого бы события стала бы стабилизация выше района сентябрьских максимумов и отметки 2900 пунктов, уточнила эксперт. «Если индексу Мосбиржи не удастся в ближайшее время преодолеть 2900 пунктов, к концу года можно ожидать возвращения в район 2500 пунктов, что стало бы движением в рамках диапазона осени текущего года», — предупредила Елена Кожухова.
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