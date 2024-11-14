Октябрьская инфляция выросла в пределах ожиданий

По расчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», сезонно скорректированная инфляция за октябрь в пересчете на год (именно на этот показатель прежде всего ориентируется ЦБ) составила 8,9%, что близко к уровням третьего квартала этого года (без учета индексации услуг ЖКХ в июле). Экономист Дмитрий Полевой отмечает, что октябрьские данные оказались лучше ожиданий, чего не было в предыдущие несколько месяцев. В частности, замедлилась сезонно скорректированная инфляция, но недельные данные увеличивают накопленный ноябрьский рост цен до 0,42%, что уже почти соответствует «целевым» 0,51% для этого месяца. «Поэтому позитива совсем немного, можно говорить лишь об неухудшении октябрьских тенденций», — считает Дмитрий Полевой.