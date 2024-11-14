Оборот розничной торговли в Москве за девять месяцев 2024 года вырос на 6,5%

«Рост обеспечил главным образом непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 11,1% и составили 2,7 трлн рублей. Наибольший рост показали магазины, торгующие косметикой и парфюмерией, одеждой, ювелирными изделиями и спортивными товарами. Потребительская активность в Москве остается высокой, а торговые сети и производители сумели полностью адаптироваться к новым реалиям: наладить поставки по альтернативным маршрутам или заместить иностранные позиции аналогами отечественного производства или продукцией из дружественных стран», — рассказала Багреева, слова которой приводит пресс-служба ДЭПР.