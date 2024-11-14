Оборот розничной торговли в Москве за девять месяцев 2024 года вырос на 6,5%

«Рост обеспечил главным образом непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 11,1% и составили 2,7 трлн рублей. Наибольший рост показали магазины, торгующие косметикой и парфюмерией, одеждой, ювелирными изделиями и спортивными товарами. Потребительская активность в Москве остается высокой, а торговые сети и производители сумели полностью адаптироваться к новым реалиям: наладить поставки по альтернативным маршрутам или заместить иностранные позиции аналогами отечественного производства или продукцией из дружественных стран», — рассказала Багреева, слова которой приводит пресс-служба ДЭПР.
Она отметила, что оборот продовольственных товаров вырос на 2,2%, до 2,6 трлн рублей. Доля Москвы в общем обороте розничной торговли страны за девять месяцев 2024 года составила 13,2%.
Багреева добавила, что активность покупателей проявилась и в заполняемости торговых центров Москвы. С января по сентябрь 2024 года их посещаемость увеличилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение трафика в 2024 году обеспечивают преимущественно торговые центры малых форматов.