ОАЭ и ЕАЭС договорились о расширении торговли и инвестиций

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) договорились о расширении сотрудничества в сфере торговли и инвестиций. Об этом заявил государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди.
«В сентябре я посетил Москву для переговоров с министром по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым. Мы договорились о расширении торговли и увеличении инвестиций, а также подтвердили намерение продолжить работу над финализацией соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве», — сказал министр, выступая на открытии форума «Мир возможностей» в Дубае.
В течение нескольких лет ОАЭ заключили более десяти соглашений о всеобъемлющем экономическом партнерстве, в том числе с Израилем, Индией, Индонезией, Кенией и Турцией. В феврале аз-Зейуди сообщил ТАСС, что власти страны рассчитывают заключить аналогичное соглашение с ЕАЭС до конца 2024 года.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Кубе, Молдавии и Узбекистану.