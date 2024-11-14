ОАЭ и ЕАЭС договорились о расширении торговли и инвестиций

«В сентябре я посетил Москву для переговоров с министром по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым. Мы договорились о расширении торговли и увеличении инвестиций, а также подтвердили намерение продолжить работу над финализацией соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве», — сказал министр, выступая на открытии форума «Мир возможностей» в Дубае.