Некурьерские сумки. Как часто россияне ходят в магазин

В январе-октябре 2024 года мужчины на 11% чаще ходили в супермаркет, чем женщины.
«Средний чек одной покупки по картам в супермаркетах с января по октябрь 2024 года — 744 ₽ Он немного снизился относительно прошлого года, когда был 754 ₽», — отметили в исследовании.
Как показали данные банка, россияне предпочитают традиционные походы в супермаркеты онлайн-покупкам. Офлайн-платежей в январе-октябре 2024 года оказалось в 30 раз больше, чем интернет-заказов. «Кстати, относительно прошлого года эта разница заметно выросла (годом ранее офлайн-платежей было в 14 раз больше, чем онлайн)», — добавили в банке.
В среднем, с января по октябрь 2024 года на одного человека в месяц в супермаркетах приходится 12,9 офлайн-покупок, а в онлайне — 3,4.
В то же время средний чек в онлайн-магазинах заметно выше, чем в офлайне: — в интернете чаще оформляют крупные заказы с большим числом товаров, а в супермаркетах по дороге домой совершают небольшие покупки. Средний чек онлайн-платежа в январе-октябре 2024 года — 1 709 ₽ (в прошлом году этот показатель составлял 970 ₽). В офлайне средняя сумма покупки в текущем году составила 712 ₽ против 667 ₽ годом ранее).
По данным Банка Русский Стандарт, мужчины на 11% чаще, чем женщины совершают покупки в супермаркетах (как в онлайне, так и в офлайне). Средний «мужской» чек одной покупки по карте — 782 ₽, а «женский» — 703 ₽
При этом самые высокие средние чеки покупок в супермаркетах — у россиян старше 50 лет (770 ₽), на втором месте — клиенты 41−50 лет (760 ₽), на третьем — россиян 31−40 лет (721 ₽).
Методология: в рамках исследования проанализировали количество и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в категории «супермаркеты» по картам Банка Русский Стандарт за 10 месяцев 2024 и 2023 гг. Отдельно эти данные были изучены в зависимости от возраста и пола клиентов.