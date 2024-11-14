Некурьерские сумки. Как часто россияне ходят в магазин

В то же время средний чек в онлайн-магазинах заметно выше, чем в офлайне: — в интернете чаще оформляют крупные заказы с большим числом товаров, а в супермаркетах по дороге домой совершают небольшие покупки. Средний чек онлайн-платежа в январе-октябре 2024 года — 1 709 ₽ (в прошлом году этот показатель составлял 970 ₽). В офлайне средняя сумма покупки в текущем году составила 712 ₽ против 667 ₽ годом ранее).