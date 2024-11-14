Названы самые высокооплачиваемые в преддверии Нового года вакансии для студентов

В Санкт-Петербурге ищут продавца, зарплата — от 72 тыс. до 130 тыс. рублей. Также начинающему онлайн-репетитору английского языка предлагают зарплату до 120 тыс. рублей, а в Туле ассистенту руководителя готовы платить от 75 тыс. до 100 тыс. рублей. Кроме того, студента готовы взять на должность специалиста по таргетированной рекламе, ему предлагают зарплату в размере от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.