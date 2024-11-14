Названы самые высокооплачиваемые в преддверии Нового года вакансии для студентов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Страховой агент, менеджер по продажам IT-продуктов и курьер вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий в преддверии Нового года, на которых работодатели будут рады видеть студентов. Таким специалистам предлагают зарплату от 70 тыс. до 200 тыс. рублей, рейтинг сервисов «Работа.ру» и «Подработка» имеется в распоряжении ТАСС.
«Страховому агенту готовы платить до 200 тыс. рублей. Работать предстоит в удаленном формате. Опыт работы не требуется. В обязанности входит оформление страховых полисов, поддержание и развитие связей с клиентами, формирование клиентской базы», — указано в подборке.
В топ предложений включили вакансию менеджера по продажам IT-продуктов в Нижнем Новгороде, такому специалисту предлагают зарплату от 175 тыс. рублей. А в Новосибирске ищут разработчика 1С-Битрикс с зарплатой до 150 тыс. рублей. Среди обязанностей — разработка и доработка сайтов, интеграция с сервисами.
От 125 тыс. рублей готовы платить курьеру в Вологде, можно совмещать доставку с учебой или работой. Также бармену в Санкт-Петербурге предлагают зарплату от 85 тыс. до 135 тыс. рублей. Такой же доход предлагают в Москве официанту ресторана, компания обеспечивает гибкий или сменный график работы, питание, форму, проездной, оплачиваемое обучение и оформление медицинской книжки.
В Санкт-Петербурге ищут продавца, зарплата — от 72 тыс. до 130 тыс. рублей. Также начинающему онлайн-репетитору английского языка предлагают зарплату до 120 тыс. рублей, а в Туле ассистенту руководителя готовы платить от 75 тыс. до 100 тыс. рублей. Кроме того, студента готовы взять на должность специалиста по таргетированной рекламе, ему предлагают зарплату в размере от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.