На Мосбирже появился первый тикер из одной буквы

И, само собой, чем короче название компании — тем быстрее можно было передать сообщение. А если акции компании популярны у инвесторов, то сообщений будет много. Поэтому у старейших «голубых фишек» прошлого столетия тикеры были однобуквенными: Ford (F), Hyatt (H), AT&T (T) и другие.