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На Мосбирже появился первый тикер из одной буквы

ТКС Холдинг (материнская компания Т-Банка) сменил название на Т-Технологии и взял новый тикер T вместо TCSG. Тикер начнет действовать на Мосбирже с 28 ноября.

Market Power
Группа инвестиционных аналитиков Market Power
Источник: Reuters

Мосбиржа также представила новую услугу для эмитентов первого уровня листинга. Теперь компании могут сами выбирать уникальный торговый код, который будет «наилучшим способом отражать бренд» и повысит узнаваемость. Комбинация может составлять от одного до трех символов вместо четырех и пяти.

Немного истории

Термин «тикер» происходит от названия специализированного телеграфа (тикерного аппарата), который со второй половины XIX века использовался для передачи оперативной биржевой информации.

И, само собой, чем короче название компании — тем быстрее можно было передать сообщение. А если акции компании популярны у инвесторов, то сообщений будет много. Поэтому у старейших «голубых фишек» прошлого столетия тикеры были однобуквенными: Ford (F), Hyatt (H), AT&T (T) и другие.

А если это стало для вас открытием, то вам, наверняка, просто снесет крышу от факта, что в Азии тикеры компаний обозначаются и не буквами, а цифрами: Alibaba (9988), Baidu (9888), Bank of China (3988).

Сегодня акционеры холдинга одобрили дивиденды по ₽92,5 на акцию. Кроме того, компания подтвердила, что будет выплачивать дивиденды на регулярной основе. В следующем году, по словам главы Т-Банка Станислава Близнюка, планируется как минимум 4 выплаты.

Ранее ТКС Холдинг отчитался по МСФО за первое полугодие. О том, сможет ли банк расти еще выше во втором полугодии, рассказали аналитики Market Power.