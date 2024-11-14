На Мосбирже появился первый тикер из одной буквы

Мосбиржа также представила новую услугу для эмитентов первого уровня листинга. Теперь компании могут сами выбирать уникальный торговый код, который будет «наилучшим способом отражать бренд» и повысит узнаваемость. Комбинация может составлять от одного до трех символов вместо четырех и пяти.
Немного истории
Термин «тикер» происходит от названия специализированного телеграфа (тикерного аппарата), который со второй половины XIX века использовался для передачи оперативной биржевой информации.
И, само собой, чем короче название компании — тем быстрее можно было передать сообщение. А если акции компании популярны у инвесторов, то сообщений будет много. Поэтому у старейших «голубых фишек» прошлого столетия тикеры были однобуквенными: Ford (F), Hyatt (H), AT&T (T) и другие.
Сегодня акционеры холдинга одобрили дивиденды по ₽92,5 на акцию. Кроме того, компания подтвердила, что будет выплачивать дивиденды на регулярной основе. В следующем году, по словам главы Т-Банка Станислава Близнюка, планируется как минимум 4 выплаты.
Ранее ТКС Холдинг отчитался по МСФО за первое полугодие. О том, сможет ли банк расти еще выше во втором полугодии, рассказали аналитики Market Power.