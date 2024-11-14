Мишустин потребовал отслеживать цены на внутреннем рынке

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке.
На совещании по экономическим вопросам председатель правительства обратил особое внимание «на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения». «Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке», — указал глава кабинета министров, пояснив, что от цен и их динамики зависит уровень реальных доходов граждан.
«Надо также постоянно мониторить ситуацию в приоритетных секторах, которые помогают развивать экономику предложения», — подчеркнул Мишустин. Он уточнил, что «это те сферы деятельности, которые потенциально смогут повысить производительность труда, увеличить объемы выпуска продукции».