Мишустин потребовал отслеживать цены на внутреннем рынке

На совещании по экономическим вопросам председатель правительства обратил особое внимание «на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения». «Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке», — указал глава кабинета министров, пояснив, что от цен и их динамики зависит уровень реальных доходов граждан.