Мишустин назвал развитие сельского хозяйства главным направлением экономики

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Внедрение инноваций, наращивание производственных мощностей, развитие сельского хозяйства будут среди главных направлений развития отечественной экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Необходимо выстроить последовательное и предсказуемое управление льготными программами, для этого определены главные направления развития экономики», — сказал председатель правительства на совещании по экономическим вопросам.
Среди них глава кабинета министров в первую очередь назвал «разработку и внедрение инноваций, отечественных решений для достижениях технологического лидерства, особенно в станкостроении, в робототехнике, в микроэлектронике и других значимых секторах».
«Также это наращивание производственных мощностей и расширение сферы услуг, модернизация инфраструктуры, укрепление научного, образовательного, туристического потенциала», — перечислил основные направления развития экономики Мишустин.
К числу таких приоритетов он отнес и «отрасли, которые имеют особое значение для внутренних потребителей и для внешних рынков, — сельское хозяйство, химическая промышленность, металлургия».
«По многим направлениям экономики достигнуты весомые результаты, но сейчас очень важно следить за всеми факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей, своевременно вносить коррективы и совершенствовать инструменты поддержки», — обратился премьер-министр к участникам совещания.