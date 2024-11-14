Минтранс заявил, что РФ вошла в топ-5 по развитию беспилотного транспорта

«Мы давно уже этим занимаемся, и я хочу уверенно сказать, что сегодня Российская Федерация в пятерке лидеров по этому направлению. С нашими китайскими коллегами мы сегодня синхронизируем тоже наши технологии. Поэтому мы открыты для всего нового, и наши специалисты, конечно, изучают реальный мировой опыт сегодняшнего дня. И мы видим, что мы далеко не в отстающих, а действительно движемся в авангарде», — сказал Старовойт.
По его словам, 70% комплектующих для беспилотных автомобилей производится в России. «Да, здесь еще 30% есть импортных комплектующих. Здесь, в “Камазе” и других производителях грузовых средств гораздо больше импортозамещения. И мы разговор начали с того, что влияние беспилотников [оказывается] не только на экономику, на скорость движения, но и, в целом, на технологическое развитие нашей страны и промышленности», — отметил министр.
Он добавил, что беспилотные паромы в России перевезли 1,3 млн тонн грузов за время их эксплуатации.