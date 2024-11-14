Минтранс заявил, что РФ вошла в топ-5 по развитию беспилотного транспорта

«Мы давно уже этим занимаемся, и я хочу уверенно сказать, что сегодня Российская Федерация в пятерке лидеров по этому направлению. С нашими китайскими коллегами мы сегодня синхронизируем тоже наши технологии. Поэтому мы открыты для всего нового, и наши специалисты, конечно, изучают реальный мировой опыт сегодняшнего дня. И мы видим, что мы далеко не в отстающих, а действительно движемся в авангарде», — сказал Старовойт.