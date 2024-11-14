МЭА отметило рост мирового предложения нефти в октябре

Кроме того, прогнозируется, что в 2025 году мировое предложение нефти может вырасти на 2 млн б/с, до 105 млн б/с. На мировом нефтяном рынке будет наблюдаться профицит в более чем 1 млн б/с, что может обеспечить необходимую стабильность, учитывая постоянные риски для поставок.
МЭА также повысил прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году на 60 тыс. б/с, до 960 тыс. баррелей в сутки. Прогнозируется также, что мировой спрос на нефть в 2024 году составит 102,8 млн б/с. Прогноз на 2025 год — рост на 990 тыс. б/с, до 103,8 млн б/с. МЭА объясняет замедление роста до менее 1 млн б/с по сравнению с приростом в 2 млн б/с ранее окончанием влияния постпандемийного сдерживаемого спроса, состоянием мировой экономики и внедрением технологий чистой энергии.
Агентство также привело данные по ОПЕК. Так, страны ОПЕК+ в октябре 2024 года снизили добычу нефти на 320 тыс. баррелей в сутки (б/с), но производили выше плана с учетом добровольных ограничений и компенсаций на 720 тыс. б/с.
целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений и компенсаций от Ирака, Казахстана и России составлял 33,48 млн б/с, а реальная добыча достигла 34,2 млн б/с. Таким образом, превышение плана оказалось на уровне около 720 тыс. б/с.
Согласно данным МЭА, больше всех свои обязательства по добыче превышают Ирак (на 350 тыс. б/с), ОАЭ (на 320 тыс. б/с) и Россия (на 230 тыс. б/с). При этом Казахстан в октябре сократил добычу на 260 тыс. б/с из-за ремонта на месторождении Кашаган. Свои обязательства по сделке ОПЕК+ Казахстан превысил всего на 80 тыс. б/с.
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