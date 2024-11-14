МЭА отметило рост мирового предложения нефти в октябре

МЭА также повысил прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году на 60 тыс. б/с, до 960 тыс. баррелей в сутки. Прогнозируется также, что мировой спрос на нефть в 2024 году составит 102,8 млн б/с. Прогноз на 2025 год — рост на 990 тыс. б/с, до 103,8 млн б/с. МЭА объясняет замедление роста до менее 1 млн б/с по сравнению с приростом в 2 млн б/с ранее окончанием влияния постпандемийного сдерживаемого спроса, состоянием мировой экономики и внедрением технологий чистой энергии.