Как выбрать качественные финансовые услуги: рекомендации экспертов Роскачества

Качественное обслуживание клиентов — один из признаков профессионализма банка. Обратите внимание на скорость и качество ответов сотрудников при обращении в контактный центр, отделения банка или через онлайн-каналы. Важны также профессионализм и доброжелательность сотрудников: хорошая поддержка должна не только решать проблемы, но и помогать клиенту разобраться с продуктами банка. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие персонального менеджера, который сможет предоставить индивидуальные рекомендации по финансовым вопросам.