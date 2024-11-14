Индексы Мосбиржи и РТС снизились в пределах 3%

В ближайшее время может развернуться борьба за планку 2 700 пунктов по индексу Мосбиржи, завтра сдерживать покупки может приближение выходных, в то же время «просадка» рубля не в полной мере отыграна в бумагах экспортеров, считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании на 15 ноября — 2 685 — 2 785 пунктов, по курсу рубля к юаню — 13,5−13,8 ₽, по доллару — 97,5−100,5 ₽