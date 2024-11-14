Индексы Мосбиржи и РТС снизились в пределах 3%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи сегодня снижался, игнорируя выраженную слабость рубля и рост цен на нефть. По итогам дня рублевый индикатор упал на 2,41%, до 2 697,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,05%, до 858,19 пункта. Курс юаня к рублю за день подрос на 0,85%, до 13,71 ₽
«Вышедшие накануне вечером данные Росстата по инфляции, показавшие ускорение цен, вернули на первый план ожидания роста ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ и более продолжительного периода жестких денежно-кредитных условий. При этом в отсутствие новых позитивных сигналов геополитический оптимизм постепенно снижается», — сказал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.
Мировые рынки торговались в разных настроениях. «Китайские индексы заметно снизились, европейские в основном “зеленели”, в США торги начались нейтрально. Предварительная оценка ВВП еврозоны за третий квартал — 0,9% год к году — совпала с прогнозами аналитиков», — добавил эксперт.
Рынок акций
Сегодня лучше рынка на фоне ослабления рубля торгуются привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,47%). Котировки «Сегежи» (+1,96%) позитивно отреагировали на перенос публикации отчетности на
Одним из лидеров роста является «ТКС холдинг» (+0,42%), который сменил название на «Т-технологии», а также тикер на бирже (T). Росту способствуют утверждение дивидендов в размере 92,5 рубля на акцию и подтверждение планов о регулярной выплате на ежеквартальной основе, добавил эксперт.
В главных аутсайдерах акции «Татнефти» (TATN, −2,38%, TATNP, −2,39%), которые снижаются на рекомендациях совета директоров выплатить дивиденды за третий квартал в размере 17,39 ₽ на оба типа акций. «Рекомендации оказались ниже консенсуса, а выплата составляет 75% чистой прибыли РСБУ», — добавил эксперт.
Прогноз на завтра
В ближайшее время может развернуться борьба за планку 2 700 пунктов по индексу Мосбиржи, завтра сдерживать покупки может приближение выходных, в то же время «просадка» рубля не в полной мере отыграна в бумагах экспортеров, считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании на 15 ноября — 2 685 — 2 785 пунктов, по курсу рубля к юаню — 13,5−13,8 ₽, по доллару — 97,5−100,5 ₽
Завтра тон настроениям на рынках задаст блок макроданных КНР за прошлый месяц, в том числе по объему промышленного производства и безработице.
Данные по розничным продажам и промпроизводству за октябрь выйдут в США.
На российском рынке финансовые результаты по МСФО опубликуют Совкомбанк, «Совкомфлот» и «Хэдхантер».