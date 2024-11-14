Ходовой навар: в РФ начались массовые проверки центров сертификации

В России стартуют масштабные проверки центров сертификации, выяснили «Известия». Это происходит на фоне недавнего скандала с компанией «Сертификейшн групп», которая удостоверила качество несуществующих кроссовок. Позднее расследование «Известий» подтвердило, что некоторые центры за 50 тыс. рублей сертифицируют любой товар, даже не требуя образцы продукции и не проводя ее испытаний. Представители Роскачества под видом производителей и импортеров проверят все 90 работающих в РФ компаний, которые исследуют безопасность товаров легкой промышленности.
Что такое сертификационный центр
Роскачество начало проверки сертификационных центров, которые подтверждают качество и безопасность потребительских товаров. Такое поручение организация получила по итогам летней Госкомиссии по противодействию нелегальному обороту продукции, которую возглавляет вице-премьер Денис Мантуров. Инициаторами проверок были Росаккредитация и Минпромторг, рассказал «Известиям» источник на рынке.
Собеседник издания уточнил, что Роскачество будет проводить так называемые слепые контрольные закупки — под видом обычного производителя сотрудники организации воспользуются услугами таких центров, чтобы получить разрешительные документы на товары. Речь идет только о продукции легкой промышленности, например отечественных и импортных кроссовках, игрушках или детской обуви. С такой продукцией в РФ работают 90 центров сертификации — проверят каждый из них.
Проверки коснутся всех этапов работы центров сертификации: как они проводят отбор проб, лабораторные испытания, инспекцию производственных мощностей и так далее, уточнил источник. В случае если какой-то центр выдаст липовый сертификат, информацию об этом могут направить в следственные органы и Росаккредитацию.
Справка «Известий».
Какие товары проходят сертификацию
В России есть перечень продукции, безопасность и качество которой должны оценивать специалисты сертификационных центров перед тем, как запустить ее в оборот. Такой контроль могут проводить только те организации, которые получили одобрение в Росаккредитации.
Среди товаров, которые обязаны получать такое одобрение, — автомобили, техника, электроника, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая химия, мебель, товары для детей, игрушки, пищевая продукция и многое другое, рассказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
Эксперты изучают продукцию по разным параметрам, в том числе в ходе лабораторных исследований, после чего выдают разрешительные документы. Это сертификаты соответствия обязательным требованиям. Только с такими бумагами товары допускают к продажам в рознице.
В Роскачестве «Известиям» подтвердили, что планируют контрольные закупки услуг сертификационных центров.
— Во время веерных исследований товаров Роскачество сталкивается со случаями нарушения обязательных требований. Производители признают нарушения и снимают товар с полок, но вопрос в том, как такая продукция получила сертификат и положительный протокол испытаний. Цель проверок, которые мы начали по поручению Госкомиссии и по запросу Росаккредитации, состоит в том, чтобы выявить те органы и лаборатории, которые готовы «рисовать» протоколы и сертификаты без проверки производства, без получения образца готовой продукции и без реальной программы испытаний, — отметили в организации.
Роскачество не случайно выходит с рейдом. Летом этого года журналисты провели расследование, передав центру «Сертификейшн групп» документы на созданные в виртуальной реальности кроссовки. И компания подтвердила качество и безопасность товара, которого попросту не существовало. Эта ситуация спровоцировала серьезную реакцию со стороны властей. Вице-премьер Денис Мантуров в ходе летней Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ поручил Минэкономразвития и Росаккредитации проверить все подразделения «Сертификейшн групп» и доложить в правительство об итогах. Проверки должны завершиться к февралю 2025 года.
Позднее журналисты «Известий» провели еще одно расследование. Под видом предпринимателя, который хочет торговать на маркетплейсе, они пришли в один из центров сертификации, прямо сказали менеджеру, что выводят на рынок товар плохого качества, но получили уверение, что сертификат они получат — причем даже без предоставления образцов продукции. Цена вопроса — 50 тыс. рублей. По словам менеджера центра, специализированная лаборатория, с которой у него заключен договор, оформит документы, даже не проводя испытания, потому что «сейчас такой поток, что они не успевают».
Минпромторг позитивно оценил проверки Роскачества, заявили «Известиям» в ведомстве.
— Это положительно отразится на всей системе организации разрешительной деятельности: добросовестное исполнение обязанностей со стороны сертификационных органов — одно из основных условий обеспечения безопасности продукции легкой промышленности, — уверены там.
В Росаккредитации не стали комментировать предстоящие проверки Роскачества по существу. Там лишь отметили, что ведут постоянную работу по анализу реестров сертификатов соответствия и деклараций соответствия, а также информации, поступающей от граждан, юридических лиц и общественных объединений о деятельности органов по сертификации.
— Мониторинг разрешительных документов помогает выявлять сертификаты соответствия, выданные с нарушениями, и оперативно приостанавливать их, а в дальнейшем и признавать недействительными, — отметили там.
«Известия» направили запросы в Минэкономразвития и Минпромторг. Также редакция направила вопросы ведущим компаниям на этом рынке: «Мос РСТ», Moseac, «Центр сертификации испытаний», «Севтест», «ТопСерт».
Как выдают поддельные сертификаты
Полностью решить вопрос с нарушением процедуры оценки соответствия невозможно. Причины — высокая финансовая заинтересованность как заявителей, так и поставщиков сертификационных услуг, конкуренция, а во многих случаях — коррумпированность, сказала «Известиям» замглавы центра «Белотест» Анна Комракова.
— Однако снизить количество таких случаев всё же можно. Среди вариантов решения — прозрачность процедуры оценки соответствия, огласка отрицательных результатов контроля за действиями аккредитованных лиц из-за нарушения процедур оценки соответствия, усиление мер контроля за ввозом образцов импортной продукции, — сказала эксперт.
Сейчас в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии есть сведения о десятках тысяч приостановленных и недействительных документах, которые выдали в отношении широкого круга потребительских товаров, сказал Олег Павлов.
— Это означает, что при подтверждении их соответствия обязательным требованиям специалисты допустили серьезные нарушения, поэтому качество и безопасность таких товаров встали под вопрос, — отметил он. — Это может быть свидетельством того, что в отрасли накопилось много проблем. Они связаны с отсутствием необходимого контроля за органами по сертификации и испытательными лабораториями. В итоге сформировалась система, которая позволяет получить документы о качестве и безопасности практически на все товары, включая нелегальные, контрабандные, с запрещенными компонентами и даже несуществующие. От такой ситуации страдают все участники рынка, это требует принятия мер.
Недобросовестные компании пользуются «серым» рынком выдачи сертификатов, для его получения достаточно отправить в центр фото товара, чтобы пройти фиктивное исследование, сказал «Известиям» глава направления цифрового права Legalpics Мирза Чирагов.
— Соответствие товара обязательным требованиям далее никто не проверяет, поэтому легализовать можно и некачественную продукцию. При худшем сценарии она может причинить вред жизни и здоровью граждан. По идее именно для защиты людей от таких серьезных рисков и существует система сертификация, — подчеркнул он.
Предупредить рынок о предстоящих проверках — значит, лишить их смысла, ведь все организации и испытательные лаборатории начнут честно проводить все положенные испытания, отметил «Известиям» сопредседатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Эксперт уверен, что следует отказаться от уже не работающего превентивного контроля безопасности товаров. Его можно заменить, например, на высокую имущественную ответственность для изготовителя за нарушения требований технических регламентов по безопасности, а в случае причинения вреда здоровью или ценностям ввести уголовную ответственность, подчеркнул он.
Бизнес часто сталкивается с липовыми сертификатами, которые получить легко, в основном это касается импортной продукции, сказала «Известиям» глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич. В то время как нашим производителям приходится тратить время и ресурсы, чтобы подтвердить соответствие товаров обязательным требованиям и получить разрушительные документы. Поэтому в организации поддержали проверки Роскачества и дальнейшее возможное обеление рынка.
— Есть и другая проблема — сертификационные центры, которые работают с липовыми документами. Их власти могут закрывать после проверок надзорных органов. Это значит, что все ранее выданные бумаги таких организаций автоматически аннулируют. В итоге бизнесу приходится переподтверждать качество и безопасность продукции в других центрах, — подчеркнул она.
По ее мнению, власти должны усилить контроль в этой сфере, периодически тестировать сертификационные центры и убеждаться на практике, что они работают корректно, в том числе во время «слепых» закупок услуг.