Ходовой навар: в РФ начались массовые проверки центров сертификации

— Это означает, что при подтверждении их соответствия обязательным требованиям специалисты допустили серьезные нарушения, поэтому качество и безопасность таких товаров встали под вопрос, — отметил он. — Это может быть свидетельством того, что в отрасли накопилось много проблем. Они связаны с отсутствием необходимого контроля за органами по сертификации и испытательными лабораториями. В итоге сформировалась система, которая позволяет получить документы о качестве и безопасности практически на все товары, включая нелегальные, контрабандные, с запрещенными компонентами и даже несуществующие. От такой ситуации страдают все участники рынка, это требует принятия мер.