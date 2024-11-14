«Газпром» получил заключение экспертизы по «дальневосточному» маршруту до КНР

«Главное управление государственной экспертизы» одобрило проектную документацию строительства участка газопровода-отвода от магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток от газоизмерительной станции (ГИС) до государственной границы с КНР. Заключение получено 13 ноября.
Строительство планируется провести в Лесозаводском районе Приморского края.
В конце сентября экспертиза одобрила работы по первому этапу проекта: участку газопровода-отвода от Сахалин — Хабаровск — Владивосток до ГИС.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что газ в объеме 10 млрд куб. м в год пойдет в Китай по «дальневосточному» маршруту в конце января 2027 года, строительство ведется строго по графику.
Соглашение по поставкам газа по «дальневосточному маршруту» было подписано в Москве и в Пекине 31 января 2023 года, оно определяет условия сотрудничества по поставкам в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск в РФ и Хулинь в КНР. Долгосрочный договор на поставку 10 млрд куб. м газа по этому маршруту «Газпром» и китайская CNPC подписали в начале февраля 2022 года.