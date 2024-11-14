«Газпром» получил заключение экспертизы по «дальневосточному» маршруту до КНР

Соглашение по поставкам газа по «дальневосточному маршруту» было подписано в Москве и в Пекине 31 января 2023 года, оно определяет условия сотрудничества по поставкам в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск в РФ и Хулинь в КНР. Долгосрочный договор на поставку 10 млрд куб. м газа по этому маршруту «Газпром» и китайская CNPC подписали в начале февраля 2022 года.