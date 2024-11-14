Гадания на картах Таро могут подорожать из-за нового законопроекта

«Если консультировать станет сложно, небезопасно, невыгодно, рынок сделает рывок в сторону обучения. Возникнет большое количество тренингов, обучающих программ по интеграции Таро в различные специализации. Сегодня всех возмущает, что мнение таролога учитывается при приеме кандидата на работу, завтра на работу возьмут специалиста, который помимо прочего, умеет еще работать с Таро. Законопроект создает хайп вокруг темы Таро, а с другой стороны распугивает тарологов-любителей, которые только начинают строить частную практику. Они уйдут в психологи и коучи, а цены на их услуги вырастут», — спрогнозировал эксперт.