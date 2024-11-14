FT: Китай подготовил контрмеры на случай обострения торговых отношений с США

Как сообщалось ранее, Трамп хочет вернуть в Белый дом сторонника торговой войны с КНР Роберта Лайтхайзера. После вступления в должность в январе избранный президент США может назначить этого сторонника протекционистских мер представителем на торговых переговорах. FT напомнила, что Лайтхайзер был одним из инициаторов развязанной первой администрацией Трампа торговой войны против Китая. США ввели пошлины на китайские товары и вынудили Пекин в 2020 году пойти на подписание с Вашингтоном соглашения об увеличении закупок американских товаров и услуг в течение двух лет на сумму $200 млрд.