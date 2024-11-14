Фонд Далио продал акции NVIDIA и вложился в Micron и Alibaba

Рэй Далио основал инвестиционную компанию Bridgewater Associates в 1975 году. В октябре 2022 года Далио покинул пост главы, передав все свои права голоса совету директоров. Сейчас генеральным директором Bridgewater Associates является Нир Бар Деа. Далио значится на сайте фонда как его основатель. Он остается инвестором и наставником в Bridgewater и входит в ее совет директоров.