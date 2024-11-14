Фонд Далио продал акции NVIDIA и вложился в Micron и Alibaba

Фонд Bridgewater Associates, основанный инвестором Рэем Далио, представил результаты деятельности в третьем квартале 2024 года. Один из крупнейших в мире хедж-фондов сократил долю акций полупроводниковой компаний NVIDIA, вложения в Procter & Gamble и Johnson & Johnson и полностью продал бумаги Walt Disney. Среди новых покупок — Micron, Alibaba и фонд, инвестирующий в акции мексиканских компаний. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Общая стоимость инвестиционного портфеля Bridgewater Associates по итогам третьего квартала 2024 года сократилась на 7,8% и составила $17,66 млрд по сравнению с $19,15 млрд в предыдущем квартале. Количество бумаг в портфеле за три месяца снизилось с 877 до 774. На топ-10 бумаг приходилось 32,3% портфеля Bridgewater Associates.
По данным сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшую долю в портфеле Bridgewater Associates по состоянию на 30 сентября 2024 года занимали бумаги биржевого фонда iShares Core S&P 500 ETF (7,3% от портфеля). На втором месте — бумаги биржевого фонда iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (5,78%), а на третьем — акции Alphabet, материнской компании Google (4,1%). Также большую долю в портфеле фонда занимали акции NVIDIA (3,27%) и бумаги фонда SPDR S&P 500 ETF Trust (2,72%).
Рэй Далио основал инвестиционную компанию Bridgewater Associates в 1975 году. В октябре 2022 года Далио покинул пост главы, передав все свои права голоса совету директоров. Сейчас генеральным директором Bridgewater Associates является Нир Бар Деа. Далио значится на сайте фонда как его основатель. Он остается инвестором и наставником в Bridgewater и входит в ее совет директоров.
Новые позиции в портфеле Bridgewater Associates
Bridgewater Associates в третьем квартале открыл позиции в 79 акциях. Самые крупные покупки — бумаги Micron Technology, Alibaba и фонд, инвестирующий в акций компаний Мексики.
В минувшем квартале фонд приобрел более 983 тыс. акций Micron Technology. На них приходится 0,58% портфеля, а их стоимость оценивается в $102 млн. Он также купил около 512 тыс. акций Alibaba Group — они занимают примерно 0,31% портфеля, а общая стоимость составляет $54,37 млн.
В третьем квартале Bridgewater Associates также купил бумаги iShares MSCI Mexico ETF — этот фонд инвестирует в акции мексиканских компаний, включенных в индекс семейства MSCI (Morgan Stanley Capital International). Всего было куплено 958 тыс. бумаг, что составляет 0,29% портфеля и оценивается в ₽51,47 млн.
Также фонд приобрел акции канадской нефтедобывающей компании Cenovus Energy, британской табачной компании British American Tobacco, американского оператора электростанций The AES Corp, нидерландского производителя литографического оборудования для микроэлектронной промышленности ASML Holding, владельца крупнейшего в Китае поисковика Baidu, а также купил бумаги американских Bank of America и Ford Motor.
От каких бумаг хедж-фонд полностью избавился
По результатам третьего квартала Bridgewater Associates полностью закрыл 183 позиции. В частности, фонд полностью продал:
- бумаги медиакорпорации Walt Disney — были проданы все 195 тыс. акций;
- акции американского производителя научного оборудования, реагентов и ПО Thermo Fisher Scientific — было продано 33,7 тыс. бумаг.
Другие сделки Bridgewater Associates
Фонд сократил позиции в 428 бумагах. Заметнее всего Bridgewater Associates снизил долю в холдинге Procter & Gamble. Фонд продал 1,99 млн акций по средней цене $169,76 в течение квартала. В итоге позиция сократилась на 55,46%.
Также был продан пакет из 1,7 млн бумаг в Johnson & Johnson. Позиция сократилась на 54,12%. Акции были проданы по средней цене $159,33 в течение квартала. Кроме того, фонд распродавал акции ретейлеров Walmart, Amazon и Costco.
В секторе полупроводников Bridgewater сократил вложения в NVIDIA на 27,48%, снизив долю с 6,56 млн до 4,75 млн акций. Средняя цена продажи в течение квартала составила $118,12.
Но были и позиции, в которых Bridgewater Associates нарастил долю. В третьем квартале он увеличил долю в 260 компаниях. В частности, фонд купил 209 тыс. акций производителя оборудования для изготовления чипов Lam Research, доведя общее количество этих бумаг в портфеле до 2,8 млн акций. Средняя цена покупки составила $86,94, а весь пакет оценивается в $225,28 млн.
Фонд также увеличил вложения в акции американской энергетической компании Constellation Energy, докупив 573 тыс. акций и доведя общее количество до 767,9 тыс. акций. Стоимость пакета бумаг оценивается в $199,66 млн.