Эксперты считают, что Трамп унаследует мрачную налогово-бюджетную ситуацию

Байден, подчеркивают они, несет ответственность за «масштабный рост федеральных расходов». Так, за четыре года его президентства (2021−2024) совокупные федеральные расходы выросли почти на $5 трлн по сравнению с предыдущими оценками — на 22,3% по сравнению с прогнозами Бюджетного управления Конгресса от февраля 2021 года. Несмотря на то, что доходы федерального бюджета также росли быстрее, чем ожидало управление, резкий рост расходов привел к увеличению совокупного бюджетного дефицита (на 48,2% выше прогноза управления от 2021 года), который за время нахождения демократа у власти составил $7,7 трлн. Согласно последним прогнозам управления, при росте доходов федерального бюджета ожидается огромный дефицит, который составит в среднем 6,3% ВВП в период до 2034 финансового года. Эксперты считают этот прогноз управления «слишком оптимистичным».