Эксперты считают, что Трамп унаследует мрачную налогово-бюджетную ситуацию

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп унаследует от действующего американского лидера Джо Байдена мрачную налогово-бюджетную ситуацию в стране. Уверенность в этом выразили бывший заместитель помощника министра финансов Джеймс Картер, экс-глава Бюджетного управления Конгресса США Кит Холл и бывший руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Джеймс Миллер.
«Процесс формирования федерального бюджета поломан. Его исправление необходимо для спасения будущего Америки», — отмечают эксперты в совместной статье, размещенной на новостном портале The Daily Caller.
По их мнению, ситуация в налогово-бюджетном секторе страны плачевная. «Президентские выборы позади, и теперь приходит ужасное осознание того, что избранный президент Дональд Трамп унаследует мрачное налогово-бюджетное будущее федерального правительства», — считают специалисты.
Байден, подчеркивают они, несет ответственность за «масштабный рост федеральных расходов». Так, за четыре года его президентства (2021−2024) совокупные федеральные расходы выросли почти на $5 трлн по сравнению с предыдущими оценками — на 22,3% по сравнению с прогнозами Бюджетного управления Конгресса от февраля 2021 года. Несмотря на то, что доходы федерального бюджета также росли быстрее, чем ожидало управление, резкий рост расходов привел к увеличению совокупного бюджетного дефицита (на 48,2% выше прогноза управления от 2021 года), который за время нахождения демократа у власти составил $7,7 трлн. Согласно последним прогнозам управления, при росте доходов федерального бюджета ожидается огромный дефицит, который составит в среднем 6,3% ВВП в период до 2034 финансового года. Эксперты считают этот прогноз управления «слишком оптимистичным».
Они отмечают, что администрация Байдена тратит колоссальные средства — только почти $6,8 трлн за 2023 год. «Это эквивалентно $214 105 в секунду — буквально быстрее скорости света (186 282 мили (299 792 км — прим. ТАСС) в секунду)», — поясняют специалисты.
Авторы статьи призвали Конгресс 119-го созыва (начнет работу с 3 января 2025 года) «перед лицом такого мрачного бюджетного будущего безотлагательно пересмотреть» законодательство. Так, пояснили они, при надлежащим образом реформированном процессе формирования федерального бюджета должны учитываться ограниченность финансовых ресурсов, «вдумчивое взвешивание национальных приоритетов, альтернатив и компромиссов», сдерживание стремлений «тратить, брать в долг и облагать налогом все большие суммы», повышение уровня прозрачности, а также «привлечение политиков к ответственности за свои решения».