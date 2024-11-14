Таллахасси
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ закроет неквалифицированным инвесторам доступ к иностранным бумагам

Регулятор опубликовал перечень иностранных ценных бумаг на своем официальном сайте и напомнил, что доступ к ним с 1 января 2025 года получат исключительно квалифицированные инвесторы.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Для квалифицированных инвесторов будут предназначены следующие категории ценных бумаг:

  1. Ценные бумаги, эмитированные лицами, зарегистрированными в иностранных государствах.
  2. Государственные ценные бумаги иностранных государств.
  3. Ценные бумаги международных финансовых организаций.
  4. Российские депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности на определенное количество указанных ценных бумаг.

Ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, учитываемые исключительно в инфраструктуре ЕАЭС, останутся в свободном доступе для всех категорий инвесторов, включая неквалифицированных. Однако, деривативы на данные активы, предполагающие реальную поставку, смогут приобретать только квалифицированные инвесторы. Для всех категорий инвесторов останутся доступными:

  1. Ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы в странах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
  2. Государственные ценные бумаги стран-членов ЕАЭС.
  3. Международные финансовые организации, если учет прав и обязательное централизованное хранение таких ценных бумаг осуществляется лицами, зарегистрированными в России или странах-членах ЕАЭС.

Указание Банка России о внесении изменений в списки ценных бумаг зарегистрировано Министерством юстиции России и вступит в силу с 1 января 2025 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».