ЦБ закроет неквалифицированным инвесторам доступ к иностранным бумагам

Для квалифицированных инвесторов будут предназначены следующие категории ценных бумаг:
- Ценные бумаги, эмитированные лицами, зарегистрированными в иностранных государствах.
- Государственные ценные бумаги иностранных государств.
- Ценные бумаги международных финансовых организаций.
- Российские депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности на определенное количество указанных ценных бумаг.
Ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, учитываемые исключительно в инфраструктуре ЕАЭС, останутся в свободном доступе для всех категорий инвесторов, включая неквалифицированных. Однако, деривативы на данные активы, предполагающие реальную поставку, смогут приобретать только квалифицированные инвесторы. Для всех категорий инвесторов останутся доступными:
- Ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы в странах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
- Государственные ценные бумаги стран-членов ЕАЭС.
- Международные финансовые организации, если учет прав и обязательное централизованное хранение таких ценных бумаг осуществляется лицами, зарегистрированными в России или странах-членах ЕАЭС.
Указание Банка России о внесении изменений в списки ценных бумаг зарегистрировано Министерством юстиции России и вступит в силу с 1 января 2025 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».