ЦБ закроет неквалифицированным инвесторам доступ к иностранным бумагам

Ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, учитываемые исключительно в инфраструктуре ЕАЭС, останутся в свободном доступе для всех категорий инвесторов, включая неквалифицированных. Однако, деривативы на данные активы, предполагающие реальную поставку, смогут приобретать только квалифицированные инвесторы. Для всех категорий инвесторов останутся доступными: