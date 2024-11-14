ЦБ пока не видит замедления инфляции

«Согласно данным инфляции за октябрь, мы видим, что темпы роста цен в целом по потребительской корзине несколько замедлились по сравнению с сентябрем. Но если брать устойчивую часть инфляции, мы в октябре видим, что рост цен ускорился. В ноябре, с 1 по 11 ноября, мы тоже видим, что темпы роста цен сохраняются высокими. Пока я сказал бы, что замедления инфляции мы не видим, рост цен продолжается высокими темпами», — сказал он.