Биткойны уходят налево. Объем украденной криптовалюты во всем мире достиг $1,63 млрд с начала года

С начала года в результате краж, взломов, хакерских атак и мошеннических схем во всем мире была похищена криптовалюта в общей сложности на $1,63 млрд, подсчитали исследователи CryptoPresales. По сумме ущерба текущий год практически сравнялся с результатами всего 2023 года, но количество инцидентов в нынешнем году на 42% меньше, чем в прошлом. Так, например, вчера власти Южной Кореи раскрыли рекордную для этой страны мошенническую схему, в ходе которой были украдены средства в криптовалютах на сумму $228 млн.