Аналитики заявили о снижении числа льготных ипотечных сделок в октябре

Согласно анализу, в октябре на льготных условиях были оформлены 18,7 тысячи ипотечных сделок, на 21,7% меньше, чем в сентябре. Отмечается, что снижение показателя стало результатом короткого периода выдачи новых кредитов в рамках «Семейной ипотеки». В результате доля льготной ипотеки по РФ составила 37%, что сопоставимо с показателем июля этого года — период после отмены массовой льготной ипотеки.