Аналитики заявили о снижении числа льготных ипотечных сделок в октябре

Согласно анализу, в октябре на льготных условиях были оформлены 18,7 тысячи ипотечных сделок, на 21,7% меньше, чем в сентябре. Отмечается, что снижение показателя стало результатом короткого периода выдачи новых кредитов в рамках «Семейной ипотеки». В результате доля льготной ипотеки по РФ составила 37%, что сопоставимо с показателем июля этого года — период после отмены массовой льготной ипотеки.
В пресс-службе добавляют, что итоговое количество сделок за месяц в рамках «Семейной ипотеки» составило 15,8 тысячи, снизившись на 18,7% по сравнению с сентябрем. Кроме того, наблюдалось сокращение спроса на «Арктическую и Дальневосточную ипотеку»: количество выдач составило 2,6 тыс., что на 25,4% ниже, чем в сентябре.
«Спрос на другие льготные ипотечные программы — IT-ипотека, “Региональная ипотека” — пока не активен: суммарно в октябре на долю этих программ пришлось около 0,5% всех выдач Сбера», — заключили в Домклик.
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