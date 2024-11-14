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Аксаков допустил, что ЦБ больше не будет повышать ключевую ставку

Инфляционные процессы «будут сдерживаться», пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России, возможно, больше не будет повышать ключевую ставку. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я допускаю, что ее (ключевую ставку ЦБ — прим. ТАСС) не будут повышать, потому что ситуация уже под контролем и инфляционные процессы будут сдерживаться», — отметил депутат.

В ноябре зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров, но решение не предопределено.