Аксаков допустил, что ЦБ больше не будет повышать ключевую ставку

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России, возможно, больше не будет повышать ключевую ставку. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я допускаю, что ее (ключевую ставку ЦБ — прим. ТАСС) не будут повышать, потому что ситуация уже под контролем и инфляционные процессы будут сдерживаться», — отметил депутат.
В ноябре зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров, но решение не предопределено.