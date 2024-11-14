26 лидеров рейтинга лучших работодателей Forbes — 2024

Россия так и не смогла в полной мере приобщиться к западным ESG-стандартам. Сначала помешала пандемия, а после начала «спецоперации»* — фактическая блокада со стороны США, ЕС и примкнувших к ним стран. Один пример. Независимый производитель газа «Новатэк» планировал производить на севере Ямала низкоуглеродный аммиак. Теперь же, как пишет «Коммерсантъ», обложенная санкциями компания от использования технологий по улавливанию CO2 планирует отказаться. А еще в 2023 году руководство «Норильского никеля» жаловалось, что из-за проблем с подрядчиками из «недружественных» стран лишилось оборудования для серного проекта — это один из крупнейших в стране экологических проектов, по которому к 2025 году предполагалось сократить на 90% выбросы 1,8 млн т диоксида серы над Норильском.