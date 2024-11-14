26 лидеров рейтинга лучших работодателей Forbes — 2024

Первый рейтинг лучших работодателей редакция Forbes выпустила в 2019 году. В то время в развитых странах мира вовсю набирала обороты мода на так называемое ESG-инвестирование — эта аббревиатура расшифровывается как Environment, Social, and Governance и отражает три основных направления повестки устойчивого развития. Сотрудники инвестфондов активно убеждали своих клиентов, что инвестиции в компании, которые заботятся об экологии и сотрудниках, а также тратят много сил и ресурсов на то, чтобы сделать корпоративное управление максимально прозрачным, по доходности обгоняют инвестиции в «старую» экономику.
Спустя пять лет приходится признать, что волна начинает откатываться. За последний квартал 2023 года, по данным Morningstar Inc., американские ESG-фонды впервые в истории столкнулись с чистым оттоком средств — клиенты вывели из них $5,1 млрд. Японские фонды потеряли $2,1 млрд, европейские — зафиксировали приток на $3,3 млрд. Но и здесь тенденции нерадужные. Только в III квартале 2024-го, свидетельствует Morningstar Inc., общее количество ESG-фондов в Европе сократилось на 102, до 349. Инвесторы так и не увидели баснословных прибылей, а вскоре после аббревиатуры ESG выучили термин «гринвошинг» — это набор маркетинговых трюков, с помощью которых компании превозносят экологичность своей продукции, пытаясь ухватить за хвост моду на устойчивость.
Россия так и не смогла в полной мере приобщиться к западным ESG-стандартам. Сначала помешала пандемия, а после начала «спецоперации»* — фактическая блокада со стороны США, ЕС и примкнувших к ним стран. Один пример. Независимый производитель газа «Новатэк» планировал производить на севере Ямала низкоуглеродный аммиак. Теперь же, как пишет «Коммерсантъ», обложенная санкциями компания от использования технологий по улавливанию CO2 планирует отказаться. А еще в 2023 году руководство «Норильского никеля» жаловалось, что из-за проблем с подрядчиками из «недружественных» стран лишилось оборудования для серного проекта — это один из крупнейших в стране экологических проектов, по которому к 2025 году предполагалось сократить на 90% выбросы 1,8 млн т диоксида серы над Норильском.
Неудивительно, что российская повестка устойчивого развития отдаляется от западной, где во главу угла поставлено решение экологических проблем и стремление к углеродной нейтральности. Как писал в колонке для Forbes президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, теперь ESG-повестка в России формируется, исходя в первую очередь из интересов внутренних стейкхолдеров — трудовых коллективов и местных сообществ. Для этого есть и объективные причины: в условиях низкой безработицы российские компании сталкиваются с тотальным кадровым голодом. Еще в июле 2024 года, по данным Росстата, годовой рост номинальных зарплат в стране составил 18%. Есть и более впечатляющие оценки. Средняя зарплата всех компаний рейтинга лучших работодателей составляет 165 400 рублей, рост за год — почти 24%.
Зарплаты не единственный инструмент конкуренции за сотрудников. Еще в прошлом году Forbes при подготовке рейтинга начал анализировать наличие у компаний так называемых программ well-being — комплекса практик, охватывающих весь жизненный путь сотрудника: наем по стажировкам, разработка карьерного трека, вовлечение в корпоративные мероприятия и волонтерство, забота о психоэмоциональном здоровье, подготовка к выходу на пенсию и многие другие. В этом году мы начали оценивать программы well-being еще и по количественным показателям. Одним из открытий оказалось, что даже компании со штатом менее 1000 человек считают важным вовлекать сотрудников в программы корпоративного волонтерства. А средняя доля волонтеров в штатах компаний составила почти 10%.
Нынешнюю методологию рейтинга мы разработали в 2021 году совместно с компанией KPMG (c 2022 года российское подразделение работает под брендом Kept). Все метрики, по которым мы оцениваем компании, распределены по трем группам, соответствующим аббревиатуре ESG: «экология», «сотрудники и общество» и «корпоративное управление». В зависимости от набранных баллов участники рейтинга попадают в одну из четырех групп: «платина», «золото», «серебро» и «бронза». В новый рейтинг вошли 167 компаний против 125 годом ранее. Количество «платиновых» работодателей составило 26. Все новички пришли в «платину» из большой промышленности — это железорудный гигант «Металлоинвест», крупнейшая компания Татарстана «Татнефть» и владелец доли в UC Rusal «Эн+» (для рейтинга мы оценивали только энергетический дивизион).
«Авито».
Благодаря работе крупнейшей в России доски объявлений (по ее собственным оценкам) в 2023 году было предотвращено производство более 1,6 млрд кг новых вещей и 22,98 млрд т выбросов CO2, а также сэкономлено 100 млрд кВт*ч электроэнергии и 190 млн куб. м воды. Один из корпоративных проектов компании — «Авито Спасибо», благодаря ему сотрудники с помощью внутренней валюты могут поддерживать коллег, поощрять подчиненных или делать пожертвования.
Более 1500 студентов в 2023 году приняли участие в программах стажировок I Choose Alfa, объединяющих более двух десятков направлений, например Data Science, HR и CRM-анализ. У банка есть dog-friendly-коворкинг для банковских сотрудников. Для работников старшего возраста в фитнес-клубах «Альфы» совместно с «Московским долголетием» внедрены программы для поддержания физического здоровья.
ВТБ.
Второй по размеру активов банк страны развивает программу «Подари лес другу», в рамках которой в 2023 году была оплачена посадка 3400 деревьев в Московской, Ленинградской и Костромской областях. Расходы ВТБ на благотворительность и спонсорство за тот же год составили 10,7 млрд рублей, 17% пришлось на поддержку здравоохранения, например в рамках программы «Мир без слез» новое оборудование получили 16 детских больниц.
«Вымпелком».
Платформа «билайн инклюзия» предоставляет обучающие курсы для людей с инвалидностью, в 2023 году благодаря им более 600 человек с ограниченными возможностями здоровья получили работу. Для стартапа «Моторика» «Вымпелком» обеспечивает удаленный мониторинг бионических протезов. Еще одно партнерство — с AutismCare, развивающей системы мониторинга организма детей с аутизмом. Продукт — специальный браслет, который изучает реакции тела и передает на телефон родителей.
В дополнение к уже действующим программам стажировок в 2023 году компания запустила программу Cyber Generation, в рамках которой набирает стажеров в офис в Саудовской Аравии. Для студентов третьего курса и выше в этом году был объявлен конкурс на специальную стипендию имени Евгения Касперского (30 000 рублей ежемесячно в течение одного года).
«Мегафон».
В 2024 году компания разработала и разместила на заводе «Северстали», а также социальных объектах в Череповце платформу экологического мониторинга. До этого аналогичные платформы уже были внедрены в Омске, подмосковном Воскресенске и на Камчатке. С 2010 года действует корпоративный университет «МегаАкадемия», обучающий сотрудников и партнеров по почти 3000 программ.
«Металлоинвест».
В 2023 году компания направила 5,6 млрд рублей на реализацию социально значимых проектов и благотворительность в Белгородской и Курской областях, где расположены ее предприятия. Инвестиции в поддержку спорта составили 1,5 млрд рублей, на развитие городской инфраструктуры было потрачено 1,7 млрд рублей. Более 2500 волонтеров «Металлоинвеста» приняли участия в акциях «БумБатл» по сбору макулатуры и «Марафон рек» по очистке водных объектов.
МТС.
В прошлом году в рамках программы «МТС. Нас касается» пользователи оператора списали в пользу благотворительных фондов 20,7 млн рублей кешбэка. МТС развивает программу «Подари добро» для тяжелобольных детей. Результаты 2023 года — более 24 млн рублей были направлены на лечение 86 детей. В 2024-м компания перезапустила программу стажировок, запустив три новых направления для студентов и выпускников вузов.
НЛМК.
В 2023 году НЛМК достигла цели по удельной эмиссии на тонну стали в 1,91 т СО2. К 2050-му этот показатель планируется снизить до 1,2 т. Также по итогам года на 50% сокращено поступление загрязняющих веществ в водные объекты, доля использования отходов выросла с 89% до 96%. За последние 10 лет НЛМК потратила на экологию 173 млрд рублей, план по экологическим инвестициям на 2024−2026 годы — 30 млрд рублей.
«Полюс».
С 2020 по 2023 год «Полюс» на 26% сократил валовые выбросы парниковых газов. За счет ВИЭ компания покрывает 100% потребления электроэнергии, в основном за счет закупок у Саяно-Шушинской ГЭС, которые осуществляются с 2021 года. В 2023 году был запущен благотворительный «Полюс фонд», победителями первой грантовой программы стали 25 проектов в регионах присутствия: от гонок по бездорожью до восстановления памятников и поддержки семей с детьми-инвалидами.
«Росатом».
Проект «Школа Росатома» охватывает 16 детских садов и 246 школ, в которых открыты специализированные классы по профилю госкорпорации. Движение «Юниоры Росатома» охватывает более 62 000 школьников, 700 педагогов и 200 000 представителей родительского сообщества. Программа «АтомДискавери» позволяет победителям всероссийских конкурсов и олимпиад посетить атомные города. Более 500 людей в 2023 году приняли участие в форуме молодых профессионалов «АтомПрофи».
«Ростелеком».
С 2014 года компания совместно с Социальным фондом России реализует программу «Азбука интернета», помогающую пенсионерам овладеть компьютерными технологиями. Участие в ней уже приняли более 480 000 человек. В 2023 году был запущен проект «На связи с природой»: позвонив по специальному номеру, клиенты могли послушать голоса диких животных, например манула и выхухоли. Собрано более 2 млн рублей, потраченных на защиту этих животных.
«Самолет».
В прошлом году девелопер отправил на переработку 95% строительных отходов в Московском регионе и собрал в своих ЖК более 97 000 кг одежды и текстиля. Компания поддерживает программу «Экобонус», в рамках которой начисляет бонусные рубли за сдачу на переработку батареек, шин и пластика. Всего было сдано 28,4 т вторсырья, благодаря чему были предотвращены выбросы 131 т СО2.
«Сбер».
Крупнейший банк страны в 2023 году на 44% сократил потребление бумаги по сравнению с 2020-м. Доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе составила 12%. На основе искусственного интеллекта банк разработал ряд ESG-решений, например библиотеку для мониторинга углеродного следа Eco2AI, нейросеть для выявления незаконных свалок и модель распознавания русского жестового языка, которая анализирует до трех жестов в секунду.
«Северсталь».
«Северсталь» развивает проект «Фабрика идей», в рамках которого любой сотрудник может озвучить предложение о том, как можно улучшить рабочие процессы. Ежегодно сотрудники подают 57 000 идей, их экономический эффект компания в 2023 году оценивает в 13 млрд рублей. За год социальные инвестиции «Северстали» выросли на 30%, до 3,9 млрд рублей, в том числе за счет комплексной программы по развитию Череповца.
«Сибур Холдинг».
«Сибур» обладает крупнейшим в стране портфелем проектов по сокращению выбросов СО2, зарегистрированном в российском углеродном реестре. Каждая тонна сэкономленных выбросов равняется одной углеродной единице (УЕ), которые компания может продавать на рынке. Например, УЕ «Сибура» закупал Газпромбанк в рамках добровольного снижения углеродного следа, «Сибур» также полностью компенсировал углеродный след (более 5300 т СО2) Петербургского международного экономического форума в 2024 году.
Т-Банк.
В 2023 году бывший Тинькофф Банк запустил программу «Защитим или вернем деньги» для борьбы с телефонным мошенничеством. В 2023-м, по данным банка, были предотвращены потери на 170 млн рублей, а клиенты, поверившие злоумышленникам, получили компенсации на 4,5 млн рублей. В том же году через экосистему банка образовательные и некоммерческие организации получили 3,1 млрд рублей.
«Татнефть».
Крупнейшая компания Татарстана в 2023 году потратила на социальные инвестиции 31,7 млрд рублей, из которых 9,4 млрд пошли на развитие инфраструктуры в 18 городах республики. Совместно с фондом «Подари жизнь» «Татнефть» оказывает адресную помощь детям из Татарстана с онкологическими заболеваниями. А вместе с Русфондом формирует Приволжский регистр потенциальных доноров костного мозга — в нем состоят 500 сотрудников компании.
«Фосагро».
«Фосагро» — одна из немногих промышленных компаний рейтинга, обеспечивших в 2023 году отсутствие смертельных случаев среди собственного персонала. В портфеле компании более 50 марок минеральных удобрений, экологичность которых подтверждена независимой сертификацией «Листок жизни» от компании «Экологический союз».
«Эн+».
Компания управляет пятью ГЭС мощность 15,2 ГВт. Они обеспечивают 78% общей мощности и позволяют UC Rusal, доля в которой принадлежит «Эн+», производить низкоуглеродный алюминий марки ALLOW. В 2023 году на нее пришелся 31% общих продаж алюминия. В том же году прошел международную сертификацию алюминий марки ALLOW INERTA, производимый по технологии инертного анода, которая исключает выбросы парниковых газов. Его начали применять при производстве фольги Sayana. Для рейтинга показатели «Эн+» оценивались без учета металлургического дивизиона.
«Яндекс».
В 2023 году пользователи крупнейшей российской IT-компании перевели на благотворительность почти 272 млн рублей. Доля перерабатываемой доставочной упаковки у «Яндекс Маркета» составила 97%, у «Доставки» — 95%. Компания предоставляет своим водителям и курьерам программу страхования от болезней и несчастных случаев, для тех из них, кто сотрудничает с «Яндекс Лавкой», была запущена программа питания.
AB InBev Efes.
Бельгийско-турецкий холдинг AB InBev Efes владеет 11 пивоваренными заводами в России. Еще в 2022 году компания вместе с производителем «Сибирское стекло» разработала сверхлегкую бутылку, снижение веса которой с 265 до 235 г позволяет сократить на 10% выбросы СО2 в цепочке поставок AB InBev Efes. С «Сибуром» компания договорилась о выпуске продукции в упаковке из гранул Vivilen, на 25% состоящих из вторичного пластика.
Lamoda.
Онлайн-ретейлер развивает специальный раздел Lamoda Planet с более экологичными вещами. C 2020 года благотворительные фонды заработали 13,9 млн рублей, продавая свой мерч на Lamoda. В рамках проекта «Подарите вещам вторую жизнь» пользователи и сотрудники компании передали более 40 социальным организациям и на переработку почти 114 т предметов гардероба.
Splat.
Внутри компании действует волонтерское объединение «Лаборатория добра», участники которого организуют проекты в области профориентации и социализации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта «#52 добрых пятницы» миникоманда Splat раз в неделю отчитывается о добрых делах, например мастер-классах для подростков, посадке деревьев или поездке в приют для животных.
Unilever.
По итогам 2023 года российские предприятия Unilever сократили количество используемой энергии на тонну продукции на 13%, углекислого газа — на 17%. Принятая в 2021 году программа «Компас» нацелена на сокращение выбросов парниковых газов до нуля к 2039 году, к 2030-му в рецептуре чистящих средств планируется использовать только углерод, полученный из возобновляемых источников. В октябре 2024 года все четыре завода Unilever в России приобрела группа «Арнест» Алексея Сагала.
X5 Group.
В 2023 году компания сократила выбросы парниковых газов на 15,3%, по сравнению с 2019-м, а коэффициент образования отходов — на 30%. Общий объем скидок для пенсионеров по итогам года составил 17,3 млрд рублей, для покупателей с детьми младше 13 лет — 127,5 млн рублей. В магазинах сети устанавливается система «Умный щит», автоматизирующая процессы вентиляции, кондиционирования, отопления и освещения.