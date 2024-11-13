В РФ сливочное масло в октябре подорожало на 6,6%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Цены на сливочное масло в России в октябре 2024 года увеличились на 6,58%, с начала года — на 25,72%, следует из данных Росстата.
Также в октябре выросли цены на сметану — на 3,2%, все виды питьевого молока (кроме детского) и сливки питьевые — на 2,6%, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 2,5%, кисломолочные продукты, творог, национальные сыры и брынзу, сырки творожные, глазированные шоколадом, сыры плавленые, йогурт, молоко сгущенное с сахаром — от 1,2% до 2,4%.
Из рыбы и рыбопродуктов, по данным Росстата, поднялись цены на икру лососевых рыб — на 11,8%, рыбу соленую, маринованную, копченую +2,6%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы — на 2,3%, сельдь соленую, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород — на 2,2%, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) — на 2%, рыбу мороженую неразделанную, филе рыбное и филе сельди соленое, креветки мороженые, консервы рыбные — от 1,2% до 1,8%.
Также в октябре наблюдался рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на апельсины — на 14,9%, лимоны — на 6,1%, картофель — на 4,9%, лук репчатый и бананы — на 4,4%, огурцы — на 3,8%, чеснок — на 3,6%, помидоры — на 3,2%, зелень свежую — на 2,6%, ягоды замороженные — на 2,4%. В то же время цены на яблоки и морковь снизились на 6,5%, капусту белокочанную — на 3,4%.
Среди хлеба и хлебобулочных изделий, круп и бобовых выросли цены на булочные изделия сдобные — на 1,6%, хлеб пшеничный — на 1,4%, горох и фасоль — на 1,3%, хлеб ржаной — на 1,2%, бараночные изделия и пшено — на 1%, крупы овсяную и перловую — на 0,9%.
В группе мясопродуктов в октябре увеличились цены на мясо индейки — на 1,8%, консервы мясные для детского питания — на 1,4%, говядину, пельмени, манты, равиоли — на 1,1%, сосиски, сардельки и мясокопчености — на 1%, баранину и консервы мясные — на 0,8%. Также за этот период наблюдался рост цен на куриные яйца — на 1,41%. Вместе с тем цены на мясо кур снизились на 1,1%, окорочка куриные — на 0,3%.
Кроме того, по данным статистического ведомства, среди прочих продовольственных товаров выросли цены на шоколад — на 2,3%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 1,9%, масло оливковое и овощи натуральные консервированные, маринованные — на 1,8%, кофе натуральный в зернах и молотый — на 1,7%, мороженое сливочное и торты — на 1,5%, маргарин, соль поваренную, кофе растворимый, какао, печенье, пряники, кексы, рулеты, мед, вина игристые, а также в общественном питании — от 0,9% до 1,3%.