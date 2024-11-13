В РФ сливочное масло в октябре подорожало на 6,6%

Также в октябре наблюдался рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на апельсины — на 14,9%, лимоны — на 6,1%, картофель — на 4,9%, лук репчатый и бананы — на 4,4%, огурцы — на 3,8%, чеснок — на 3,6%, помидоры — на 3,2%, зелень свежую — на 2,6%, ягоды замороженные — на 2,4%. В то же время цены на яблоки и морковь снизились на 6,5%, капусту белокочанную — на 3,4%.