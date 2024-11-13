В МХПИ выяснили, что спрос на среднее образование растет вдвое быстрее, чем на высшее

Анализ также показал, что растет не только число специалистов средней квалификации, но и их доля в общем потоке рабочей силы — с 13,4% в 2022 году до 14,4% в 2024. Это самый высокий прирост среди всех категорий занятости. У женщин разрыв в динамике роста особенно заметен: прирост специалистов среднего уровня составил 11% (с 5,4 до 6 миллионов), а высшей квалификации — всего 4% (с 12,4 до 13 миллионов). У мужчин также среднее звено растет быстрее: 11% против 10%.