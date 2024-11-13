В Мексике снизят стоимость базовой потребительской корзины

По данным мексиканского Минфина, подписанный пакет включает 16 мер по стабилизации цен на 24 товара — 22 продукта питания и 2 непродовольственных предмета первой необходимости. Кроме того, предусматриваются меры, направленные на увеличение внутреннего производства продуктов питания. Заключенное соглашение не является госконтролем над ценами и не предполагает каких-либо принудительных мер в отношении производителей и продавцов.