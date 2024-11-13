В Мексике снизят стоимость базовой потребительской корзины

МЕХИКО, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Мексики договорились с производителями и торговыми сетями о снижении стоимости товаров и продуктов из базовой потребительской корзины. Об этом заявила мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум в Х (ранее Twitter).
«Мы подписали Пакет против инфляции и дефицита на 2024−2025 годы с компаниями, которые производят и продают 24 продукта из базовой [потребительской] корзины», — сообщила президент.
Она пояснила, что «обязательство состоит в том, чтобы установить максимальную цену [базовой потребительской корзины] на уровне 910 песо [$44,3 по текущему курсу]». Таким образом, по словам Шейнбаум, снижение цены составит 129 песо [$6,3].
«Мы ценим это важное сотрудничество в поддержку народной экономики», — добавила Шейнбаум.
По данным мексиканского Минфина, подписанный пакет включает 16 мер по стабилизации цен на 24 товара — 22 продукта питания и 2 непродовольственных предмета первой необходимости. Кроме того, предусматриваются меры, направленные на увеличение внутреннего производства продуктов питания. Заключенное соглашение не является госконтролем над ценами и не предполагает каких-либо принудительных мер в отношении производителей и продавцов.