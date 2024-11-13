В 2025 году нефть может подешеветь до $30−40 за баррель

В настоящее время мировые цены на нефть находятся на уровне около $70 за баррель. Вчера, 12 ноября, ОПЕК четвертый раз подряд снизила прогноз спроса на нефть: оценки в ноябрьском отчете Организации стран-экспортеров нефти пересмотрены как на 2024-й, так и на 2025 год. Одной из главных причин при этом назван более слабый, чем предполагалось, спрос в КНР из-за медленного восстановления экономики после пандемии COVID-19.