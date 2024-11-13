В 2025 году нефть может подешеветь до $30−40 за баррель

«Их (стран ОПЕК+.— ''Ъ'') рыночная доля и так уже заметно упала в последние годы», — цитирует телеканал CNBC аналитика Oil Price Information Service Тома Клозу.— «Я не припомню, чтобы в последние годы, по крайней мере с Арабской весны (2010 год.— ''Ъ''), на рынке было столько опасений по поводу цен на нефть».
В настоящее время мировые цены на нефть находятся на уровне около $70 за баррель. Вчера, 12 ноября, ОПЕК четвертый раз подряд снизила прогноз спроса на нефть: оценки в ноябрьском отчете Организации стран-экспортеров нефти пересмотрены как на 2024-й, так и на 2025 год. Одной из главных причин при этом назван более слабый, чем предполагалось, спрос в КНР из-за медленного восстановления экономики после пандемии COVID-19.
Эксперты отмечают, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа повышает шансы на ужесточение экономических отношений между США и Китаем, что также может привести к падению цен на нефть. Сам Трамп неоднократно высказывался в пользу увеличения производства нефти и нефтепродуктов американскими компаниями для снижения цен на энергоносители, поддержав известный слоган республиканцев «качай, детка, качай» (drill baby drill).