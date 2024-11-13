Стало известно, в каких городах живут самые богатые в мире люди



Общее количество миллиардеров в мире сегодня — 2781 человек.



В России — 125 миллиардеров, в Москве — 74. В ОАЭ — 24 миллиардеров, из них в Дубае проживает 21 миллиардер. 110 живут в Нью-Йорке. В Гонконге — 74 миллиардера.



Еще одним городом миллиардеров в Китае является Пекин — в настоящее время тут проживает 63 человека, имеющих миллиардные состояния.



Совокупное состояние самых богатых людей в Нью-Йорке составляет 694 миллиарда долларов. В Москве — 378 млрд долларов. В Гонконге этот показатель составляет 326 миллиардов долларов.



Можно сказать, что Москва и Гонконг находятся очень близко и позицию второго места делят, считает эксперт. А вот рекордсмен обгоняет второе место практически в два раза.



Что касается ОАЭ, то здесь важным моментом является то, что не все проживающие там миллиардеры имеют статус коренных жителей данной страны.



«В Дубай очень активно переезжают граждане многих стран, особенно имеющие достаточно большое состояние», — отмечает Коваленко.



Чем именно эти города притягивают миллиардеров? Как подчеркивает экономист, это крупные финансовые центры -именно там сосредоточены компании, а также люди, которые обладают огромным состоянием.



Так, если говорить про Москву, то это один из самых комфортных городов для жизни, с точки зрения городской инфраструктуры и сферы услуг, поэтому очень многие богатые люди выбирают российскую столицу для жизни.