Стало известно, сколько россияне потратят в «черную пятницу»

Почти каждый четвертый — 24,6% — опрошенный россиянин собирается потратить в эту «черную пятницу» больше, чем в прошлом году. Остальные 75,4% респондентов потратят столько же, меньше или еще не определились с этим вопросом. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. Результаты есть у «Газеты.Ru».